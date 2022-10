Rione Sanità: tra i 20 quartieri più cool al mondo ma scuole e ospedale sono stati smantellati

SET Napoli

Condividiamo il commento della rete SET di Napoli all’articolo The 51 coolest neighbourhoods in the world pubblicato su “TimeOut”.

La celebre rivista inglese TimeOut ha inserito il rione Sanità al ventesimo posto nella classifica dei quartieri più attraenti al mondo. È sicuramente una bella notizia per chi da sempre ama questo quartiere e ci vive. Tuttavia negli stessi anni in cui il quartiere diventava attraente per turisti e consumatori di aperitivi e iniziava a pullulare di bar, ristoranti e bnb abbiamo visto la riduzione inesorabile di servizi essenziali per i residenti.

Nel 2011 ha chiuso il pronto soccorso dell’Ospedale San Gennaro e negli anni successivi molti dei suoi reparti, tra cui un innovativo reparto di ostetricia. Le lotte degli abitanti e dei lavoratori del Comitato San Gennaro hanno finora evitato la chiusura completa di questo storico ospedale del quartiere. Nei mesi scorsi, inoltre, gli attivisti della Rete del Rione Sanità hanno denunciato il rischio serissimo che il quartiere perda l’unico istituto scolastico superiore ancora sopravvissuto, il Caracciolo-Salvator Rosa, già da vari anni accorpato amministrativamente a un altro istituto al di fuori del quartiere.

Nel corso degli anni il Caracciolo ha ridotto la popolazione studentesca dai 600 alunni di 10 anni fa agli attuali 60 e oggi si parla di una sua destinazione a corsi di formazione privata. Persino l’unico sportello bancario che esisteva nel quartiere ha chiuso. Resiste ormai solo l’ufficio postale. Dietro la retorica dei media e delle istituzioni locali, quel che vediamo è che il boom turistico ha portato una ricchezza solo di facciata al quartiere ed è coinciso invece con la desertificazione progressiva dei servizi essenziali rivolti ai residenti.

Post pubblicato sulla pagina Facebook di SET Napoli il 16 ottobre 2022. Fotografia di Bernard Blanc da Flickr.

