di Giovanni Losavio

Chiamato a dir la sua sui casi di malatutela documentati da Tomaso Montanari sul Fatto Quotidiano di ferragosto, il Ministro Franceschini dopo il riconoscimento d’obbligo del ruolo di vigilanza di associazioni e studiosi ne fissa subito il limite. Perché il rispetto (doveroso si intende) del lavoro delle soprintendenze “significa accettare la loro scelta sia quando esteticamente la si condivide che quando non la si condivide”.

Linguaggio che affida l’esercizio della tutela a scelte discrezionali orientate dal soggettivo apprezzamento estetico, essenzialmente incontrollabile, quando invece la funzione dell’articolo 9 della costituzione si fonda sugli obbiettivi principi dettati dal codice dei beni culturali che ha tradotto in norme vincolanti gli esiti della aggiornata cultura della conservazione e del restauro. Che si oppone agli innesti modernizzanti sul testo autentico e fosse pure giunto a noi incompiuto, ma così non intende il Ministro che rivendica il diritto dei moderni di “aggiungere, integrare con arte e architettura contemporanea, frutto della creatività di grandi maestri o giovani talenti italiani”.

E rispolvera l’argomento (lo si credeva travolto dalla Carta di Gubbio e siamo negli anni 60 del Novecento) che legittima gli inserti nei centri storici secondo il linguaggio di oggi, perché stanno “in quella linea di sovrapposizione di epoche che rende uniche al mondo le nostre città”.

Non v’è ragione di opporsi allora alla Loggia di Isozaki che vale a rendere a noi contemporaneo quel luogo nel “cuore di Firenze” (“non è stata nei secoli contemporanea ogni cosa quando è stata costruita?”) e si legittima perché “vincitrice di un concorso cui hanno partecipato i più grandi architetti”. Sfugge al Ministro che quell’intervento che monumentalizza l’uscita dal museo degli Uffizi (insulso francamente, in sé, il proposito) intende porre rimedio al non finito del prospetto retrostante della nobile fabbrica vasariana, un’operazione di completamento che sarebbe severamente censurata come inammissibile manomissione di un dipinto o di una scultura (ut pictura architectura) ed è vietata dalla Carta del Restauro, non eludibile neppure per concorso internazionale.

Fotografia di Sterling Lanier da Unsplash