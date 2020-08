È in atto da qualche tempo un rinnovato attacco alla integrità delle nostre città storiche che a migliaia rappresentano un patrimonio storico-artistico di valore unico al mondo risalente agli Etruschi, ai Greci, ai Romani, ai Celti, e ad altri popoli come i Longobardi. Patrimonio costruito per millenni con l’impiego ininterrotto degli stessi materiali, legno, pietra, arenaria, marmo, laterizi crudi e cotti, fino al primo ‘900. Fino ad una “rottura” anche ideologica avvenuta quando si sventrano i centri storici e li si ricostruisce con cemento, vetrocemento, ecc. si raddrizzano le strade, si creano vere autostrade urbane. Liberamente fino al “no”, nel 1951, di tanti intellettuali ad un colossale sventramento, pensato negli anni del regime, da piazza del Popolo a piazza di Spagna e alla costituzione nel 1955 di Italia Nostra. Dopo ci sono state altre “mani sulla città”, con danni assai gravi e però con forti opposizioni e senza effetti distruttivi definitivi. Tuttavia l’idea del “moderno” dentro le città storiche sembra non tramontare mai.

“Perché fermarsi?”, si è chiesto infatti il ministro Dario Franceschini intervenendo sul “Fatto” del 15 agosto, “Perché non integrare con arte e architettura contemporanee, frutto della creatività di grandi maestri e di giovani talenti italiani? Perché non accettare che un lavoro di grande qualità possa colmare ad esempio un vuoto di un nostro centro storico? (…) Perché essere contro tutto ciò che innova e usa?” Dove non ci sono vincoli – è la sua tesi – il Ministero, le Soprintendenze devono poter autorizzare inserti contemporanei importanti. Magari di archistar, ovviamente. Un brutto film già visto e una tesi, a nostro avviso, quanto mai pericolosa, dal momento che riteniamo da decenni che l’integrità, salvaguardata con tanta fatica delle nostre città storiche, sia invece il loro elemento distintivo, positivo naturalmente, in tutta Europa e nel mondo.

Per contro le nostre migliaia di centri storici sono vincolati molto episodicamente (tranne Urbino entro le mura roveresche), la stessa Venezia è in queste condizioni. La stessa Roma, sito Unesco, è vincolata a macchia di leopardo. Tant’è che la Regione Lazio ha “invaso” Roma e i Villini della Città di Nathan con sue norme che ne “gonfiano” e alterano misure e cubature e il MiBACT si è meritoriamente opposto estendendo i vincoli statali. Insisterà su tale linea di tutela dopo la presa di posizione “concettuale”, strategica del ministro appena citata? Oppure cederà?

Dal 1960 esiste e opera la Carta di Gubbio, aggiornata nel 1980 e seguenti, firmata da Antonio Cederna, Manieri Elia, Samonà, Bottoni e da numerosi Comuni italiani, la quale fissa princìpi rigorosi di conservazione. Ripresi e sviluppati poi dagli interventi attivi realizzati nella città storica di Bologna, col piano di Pier Luigi Cervellati, sindaco Guido Fanti, e in altre città negli anni ’80, con una forte eco positiva, anche internazionale. Una legge nazionale di tutela dei centri storici è stata poi tentata da Walter Veltroni ministro, ma non è andata in porto. Ora il disegno di legge organico elaborato da Vezio De Lucia per la Bianchi Bandinelli – scritto con il contributo decisivo dello stesso Cervellati – è alla Camera (Stefano Fassina e altri) e a Senato (Michela Montevecchi e altri 5 Stelle).

Nonostante tutto, nonostante il loro svuotamento demografico, i frequenti sfregi dovuti agli abusi e il tentativo di trasformarli in una sorta di Disneyland per il turismo di massa, i nostri centri storici hanno mantenuto i caratteri ormai perduti in giro per l’Europa. Mentre da noi hanno fatto e fanno la fortuna del turismo culturale se esso non diventa, come sta purtroppo diventando, “turismo di occupazione” tanto veloce quanto onnivoro. Per questo chiediamo con grande energia che i fondamenti della Carta di Gubbio e delle nostre migliori esperienze di recupero, restauro e riuso edilizio a fini residenziali, per ogni ceto sociale, – come il modello Bologna– vengano ripresi e attuati con una legge nazionale. Essa deve tuttavia impegnare le Regioni a non snaturare coi Piani Casa il patrimonio faticosamente salvato dalle “mani sulla città” del fascismo, del dopoguerra, del “boom” edilizio ed ora dalla saldatura in una sola figura fra proprietario-costruttore-venditore che sta divorando, inarrestabile, suoli e paesaggi del Bel Paese e ora cerca nuovi spazi speculativi nei centri storici.

Desideria Pasolini dall’Onda fondatrice di Italia Nostra

Rita Paris, archeologa, Ass. R. Bianchi Bandinelli

Ebe Giacometti, restauratrice, Italia Nostra, presidente nazionale

Vittorio Emiliani, Comitato per la Bellezza, presidente

Adriano La Regina, archeologo, Lincei, già Sopr. Archeologia Roma

Francesco Scoppola, architetto restauratore, già direttore gen. MiBAC e sopr. Regionale Marche

Jadra Bentini, già Soprintendente BSA Province Bo-Fe-Fo-Ra-Rn

Pier Luigi Cervellati, urbanista, autore Piano Bologna Centro Storico

Vezio De Lucia, urbanista, autore legge Centri Storici alle Camere

Paolo Berdini, urbanista, saggista

Michele Achilli, urbanista, ex-parlamentare, saggista

Gaia Pallottino, responsabile coordinamento Comitati Residenti Centro Storico Roma

Maria Pia Guermandi, archeologa, Emergenza Cultura

Luigi Manconi, sociologo, presidente “A buon diritto” Onlus

Andrea Costa, presidente Comitato Roma Capitale 1870

Carlo Troilo, saggista, Comitato Roma Nuovo Secolo

Cristiana Mancinelli Roma Salviamo il Paesaggio

Maria Immacolata Macioti, docente di Sociologia, La Sapienza

Mirella Di Giovine, architetto, paesaggista

Sonia Marino

Mirella Belvisi, direttivo sez. di Roma di Italia Nostra

Cristina Lattanzi, cons. nazionale Italia Nostra e assessore Tutela e ambiente Eur

Paolo Gelsomini, presidente Ass. Progetto Celio

Anna Cometti, Ass. Progetto Celio

Paolo Salonia, cons. Icomos e Ass. Vivere Ponte Milvio

Ginanima Greco, Ass. Progetto urbano San Lorenzo

Massimo Marnetto, pres. Ass. Motus

Fabio Alberti

Anna Maria Ceci

Gennaro Ferrillo

Marina Fresa

Stefania Ganz

Marcello Paolozza

Riccardo Picciafuoco

Fulco Pignatti

Annamaria Bianchi, ambientalista

Marina Foschi, architetto, già pres. Italia Nostra Emilia-Romagna

Luciana Prati, già dir. Raccolte Civiche Forlì, Italia Nostra

Roma Salviamo il Paesaggio

Stefania Ganz, architetto

Riccardo Picciafuoco, architetto

Gennaro Ferrillo

Altro Modo Flegreo APS e Comitato SiP Pozzuoli (NA)

Pino Coscetta, giornalista scrittore

Giorgio Amadio

Piero Filotico

Maria Spina

Associazione Gentes Quartiere Giuliano Dalmata Olimpia Mastroianni

Danilo Ruggiero

Giancarlo Storto

Wanda De Angelis

Maria Pia Rosati

Dina Nascetti, Comitato Vivere Trastevere

Filippo Lancellotti, Associazione Roma è la mia città

Flaminia Borghese Associazione Piazza Navona e dintorni

Luca Ronchi del Comitato residenti Rione Monti

Fotografia di Julia Solonina da Unsplash