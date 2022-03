Maria Pia Guermandi ha partecipato a Museum, una trasmissione della web radio degli studenti dell’Università degli Studi di Milano, per presentare il suo libro Decolonizzare il patrimonio. L’Europa, l’Italia e un passato che non passa, edito nella collana Antipatrimonio, realizzata da Castelvecchi editore in collaborazione con Emergenza Cultura.