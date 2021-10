Il FAI sostiene chi trivella le Apuane?

Mi Riconosci?

La domanda sorge spontanea, dopo che la Fondazione per le Giornate d’Autunno (16-17 ottobre) ha organizzato una visita agli stabilimenti dell’azienda Henraux, da anni responsabile dei più volte denunciati sventramenti delle Alpi Apuane per cavare i celeberrimi marmi. Tutto legale (purtroppo, oseremmo dire), ma tutto al centro di contestazioni e documentari. Un ex socio, Federico Sereni, ha scritto una lunga lettera al FAI, che ha condiviso con noi, perché, scrive, di fronte a una scelta simile “oltre all’incredulità subentra il dissenso”.