Tutela sotto attacco: un comunicato congiunto delle associazioni del settore archeologia

È notizia dei giorni scorsi l’attacco mosso alla tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico del nostro Paese attraverso una proposta di decreto legge. Le associazioni di categoria e le consulte universitarie che operano nel settore dell’archeologia hanno messo in campo azioni diverse per provare a bloccare queste norme che sospendono la tutela del paesaggio e del patrimonio.

Sono le bozze del decreto presentato dal Ministero per la Transizione Ecologica e riguardante indicazioni per la semplificazione delle procedure autorizzative per i lavori di costruzione di impianti per le energie rinnovabili finanziati con il Recovery Plan.

In questi testi viene praticamente sospesa la tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico e archeologico.

Mentre stiamo lavorando con i Deputati e i Senatori per spiegare loro quali gravissimi rischi correrebbe il nostro Paese se queste norme venissero approvate, abbiamo scritto due lettere, una al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e un’altra ai ministri della Cultura, Dario Franceschini, della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, per segnalare le criticità nella formulazione di queste nuove norme e chiedere la loro revoca. La semplificazione e la velocizzazione delle procedure è un obiettivo pienamente raggiungibile senza passare sopra al nostro patrimonio e senza danneggiare il paesaggio.

Ci auguriamo che chi ci governa riesca finalmente a capire che la tutela del nostro patrimonio, archeologico e paesaggistico non è un ostacolo allo sviluppo del Paese bensì la vera risorsa per un futuro che punti realmente sulla sostenibilità ecologica e culturale dello sviluppo economico.

ANA – Associazione Nazionale Archeologi

API – Archeologi Pubblico Impiego MiBACT

ARCHEOIMPRESE – Associazione delle imprese archeologiche

ASSOTECNICI – Associazione Nazionale dei Tecnici per il Patrimonio Culturale

CIA – Confederazione Italiana Archeologi

Consulta di Topografia Antica

FAP – Federazione Archeologi Professionisti

Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia (Consulte di: Preistoria e Protostoria; Archeologia del mondo classico; Archeologie postclassiche; Numismatica; Studi dell’Asia e dell’Africa; Antropologia)

LEGACOOP Produzione & Servizi

Mi Riconosci? sono un professionista dei Beni Culturali

» Lettera al Presidente della Repubblica

» Lettera ai ministri Franceschini, Cingolani e Giovannini

Fotografia di Capture The Uncapturable da Flickr.

