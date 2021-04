Maratona Mi Riconosci: un altro Recovery Plan per il patrimonio culturale

Mi Riconosci?

L’associazione Mi Riconosci? organizza per sabato 24 aprile diverse tavole rotonde virtuali per discutere del Recovery Plan rispetto al patrimonio culturale. Tra i vari ospiti, Maria Pia Guermandi parteciperà per Emergenza Cultura alla sessione mattutina. La discussione si terrà sulla piattaforma 8x8meet e andrà in diretta sui canali social di Mi Riconosci.

Riaperture e sostegni, riaperture e sostegni…. Non si parla d’altro, al Ministero della cultura. Ma c’è un tema che rischia di passare in sordina: il Recovery Plan, una massa di miliardi (in prestito) che il nostro Paese si accinge a spendere.

Per la Cultura e il Turismo, che pur sono i settori in assoluto più colpiti dalle chiusure (dati ISTAT) si è previsto di spendere 8 miliardi circa, il 6% del totale. Ma spenderli come? Le ultime informazioni parlano di grandi attrattori, di riqualificazione di borghi, di digitalizzazione… Senza andare a intaccare il sistema vigente.

Sabato 24 aprile Mi Riconosci ha deciso di organizzare una giornata di discussione e dibattito online incentrata sulla messa in discussione del Recovery Plan e dei suoi cardini per quanto riguarda il settore culturale. La giornata sarà divisa in due momenti:

Mattino | ore 10-13

Prima parte: il modello “grandi attrattori” e turismo che verrà

Seconda parte: gli investimenti su periferie, borghi e digitalizzazione

Pomeriggio | ore 15-19

Prima parte: le esternalizzazioni e le condizioni di lavoro

Seconda parte: concorsi, discriminazioni di genere e classismo