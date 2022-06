La commode: presentazione del volume

Biblioteca del Senato, sala Capitolare – martedì 21 giugno 2022, ore 10.30

(presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva, piazza della Minerva n. 38)

Presentazione del volume La commode. Una storia italiana di Gino Famiglietti

Introduce e coordina: Margherita Corrado

Intervengono: Maria Pia Guermandi, Tomaso Montanari, Micaela Procaccia, Diana Marta Toccafondi

Sarà presente l’autore

È possibile seguire l’evento in diretta streaming su: webtv.senato.it

L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima; è obbligatoria la prenotazione al seguente indirizzo e-mail (indicando nome, cognome e recapito cellulare): bibleventi@senato.it. Per l’accesso alla sala è obbligatorio indossare correttamente una mascherina FFP2. Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

Leggi anche

Altri articoli

Scopri i libri della collana Antipatrimonio