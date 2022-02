Nel numero di Left in edicola fino al 3 marzo, Simona Maggiorelli, in un articolo intitolato Colonialismo. Un passato che non passa, recensisce il libro di Maria Pia Guermandi Decolonizzare il patrimonio, edito da Castelvecchi nella collana Antipatrimonio, realizzata in collaborazione con Emergenza Cultura.

sommario > https://left.it/left-n-9-5-marzo-2021/