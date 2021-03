Emergenza Cultura è tornata ospite di Museum, un podcast di Radio Statale, la web radio degli studenti dell’Università degli Studi di Milano, interamente dedicato ai musei.

Maria Pia Guermandi ha parlato per noi di come non si gestisce il patrimonio culturale, tra riforme sbagliate e grandi musei vittime di una spettacolarizzazione che non favorisce la ricerca, ma piuttosto la affossa e la subordina alla propaganda. Pompei, il Colosseo, gli Uffizi sono i casi principali presi in considerazione.