Un altro schiaffo alla Cultura e alla Scienza, e non soltanto a quella romana: il bel Palazzo Canevari, in Largo di Santa Susanna, sede storica del Museo e del Servizio Geologico

Nazionale, perfettamente restaurato e rafforzato, è tornato in mano pubblica, dopo una grottesca e infelice, per fortuna, “cartolarizzazione” (2003) . Ma, invece di venire restituito, con le formidabili dotazioni, alle proprie storiche funzioni, è stato dal governo assegnato ad un neonato Fondo Nazionale Innovazione che potrebbe venire collocato in una delle tante sedi pubbliche disponibili e che comunque occuperà, molto probabilmente, una parte minima del Palazzo voluto da Quintino Sella.

Fu proprio il ministro regista della Terza Roma, mineralogista, a volere questa città quale “capitale della Scienza e della Cultura” e il Museo Geologico Nazionale con la sua ricchissima dotazione di reperti, volumi e cartografie costituì uno dei pilastri. di valore internazionale, con la rinnovata Accademia dei Lincei (presidente lo stesso Sella), con la Sapienza, con altre istituzioni, di quella illuminata e universale concezione. E lo è stato fino alla sciagurata privatizzazione dell’edificio a fini di lucro, fino a quando il Museo non è finito, decenni fa, in una autorimessa dell’Eur imballato e incassato. Una vergogna per lo Stato italiano. Un’offesa per Quintino Sella e per tutta Roma.

Noi* chiediamo con forza che il ministro per i Beni Culturali, Alberto Bonisoli, e quello dell’Ambiente, Sergio Costa, intervengano immediatamente affinché il Museo Geologico Nazionale torni nella propria storica sede costituendo così uno dei Poli essenziali della Città della Scienza e valorizzando anche gli importanti ritrovamenti archeologici del VI secolo a.C. alla sua base, e attendiamo in tal senso pronte e fondate rassicurazioni.

Andrea Costa presidente del Comitato Roma 150

Vittorio Emiliani presidente del Comitato per la Bellezza

Desideria Pasolini dall’Onda, fondatrice di Italia Nostra

Fulco Pratesi, presidente onorario Wwf Italia

Licia Vlad Borrelli, archeologa

Claudia Conforti, docente di Storia dell’Architettura, Roma2

Rita Paris, archeologa

Paolo Berdini, urbanista

Roberto Di Marco, già dir. Servizio Sismico Nazionale

Stefano De Caro, archeologo, già direttore generale Iccrom

Vezio De Lucia, urbanista

Pier Luigi Cervellati, già professore IUAV

Gaia Pallottino, resp. coordinamento residenti Città Storica

Marco Di Fonzo, presidente Italia Nostra, sezione di Roma

Jadranka Bentini, storica dell’arte, presidente sez. Italia Nostra Bologna

Donato Cioli, già direttore di ricerca CNR

Francesco Mezzatesta, fondatore LIPU, coordinatore Gruppo dei 30

Giuseppe Cederna, attore e scrittore

Alfredo T. Antonaros, narratore

Bruno Piattelli, stilista

Paolo Baldeschi, già ordinario di Urbanistica Firenze

Franca Fossati Bellani, oncologo, già vice-direttore Istituto dei Tumori Milano

Augusto Rossari, prof. di Storia dell’Architettura di Milano

Stefano Fassina, deputato al Parlamento e consigliere comunale a Roma

Alberta Campitelli, storica dell’arte e dei giardini

Fernando Ferrigno, giornalista e scrittore

Guido Melis, ordinario di Storia dell’amministrazione alla Sapienza

Nathalie Naim, consigliere I Municipio Roma

* Le adesioni all’appello vanno inviate a vittem35@gmail.com