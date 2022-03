Mercoledì 30 marzo alle ore 18 in diretta Facebook sulla pagina di Castelvecchi editore, Maria Pia Guermandi e Tomaso Montanari presentano la collana Antipatrimonio.

Antipatrimonio affronta il tema del patrimonio culturale dal punto di vista di chi viaggia in direzione ostinata e contraria. Risponde al bisogno urgente di dar voce a chi fa un discorso alternativo sull’uso del patrimonio culturale, concependolo nella sua natura eversiva, come dimensione culturale dell’“uomo in rivolta” e non della “identità italiana”.

