Venezia in vendita? Incontro con Paola Somma e Giacomo Salerno

Giovedì 3 febbraio il Laboratorio Occupato Morion incontra Paola Somma e Giacomo Salerno.

Come procede il processo di svendita di Venezia? Quando è iniziato? Che ruolo ha il turismo di massa nello spopolamento della città?

Queste sono solo alcune delle cose che proveremo ad affrontare con lə nostrə ospiti, senza mai perdere di vista il fatto che comunque, a Venezia, una componente di resistenza, di speranza, di combattività continua ad esistere.

Lə nostrə ospiti per giovedì sono:

Paola Somma: urbanista, è stata professoressa associata di urbanistica allo IUAV. Fra le sue pubblicazioni Spazio e razzismo (Angeli 1991), Benettown. Vent’anni di mecenatismo (Corte del Fontego 2011), Imbonimenti. Laguna terra di conquista (Corte del Fontego 2012) e Privati di Venezia. La città di tutti per il profitto di pochi (Castelvecchi 2021).

Giacomo Salerno: nel 2018 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica presso La Sapienza. Ha svolto attività di ricerca a Venezia, Roma e Barcellona su città, turismo e movimenti sociali ed è autore di Per una critica dell’economia turistica. Venezia tra museificazione e mercificazione (Quodlibet 2020).





PROGRAMMA

• ore 17:30: apertura e aperitivo

• ore 18:00-19:30: incontro con Paola Somma e Giacomo Salerno

QUALI SONO LE NORME ANTI-COVID?

· La mascherina FFP2 è OBBLIGATORIA all’interno

· All’ingresso è necessario esibire il green pass

· La capienza è ridotta

· Anche se vaccinatə, sarà possibile all’ingresso effettuare un tampone rapido, o acquistarlo per effettuarlo in seguito, come ulteriore misura di protezione

Leggi anche