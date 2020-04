di Antonio Fiore

RC come Reggia di Caserta, come Real Casa, come Re Carlo; due iniziali stilizzate, la R e la C dorate e quasi fuse in un unico regale monogramma svettante su borbonico campo blu: è il nuovo logo che da oggi campeggia sulla villa vanvitelliana, uno dei massimi vanti storico-architettonici d’Italia.

Che avrebbe però meritato uno sforzo creativo maggiore.

Più che un logo è infatti un logo comune, visto che la società che ha forgiato la rinnovata immagine visiva del prestigioso museo – la Sigla di Curtatone, provincia di Mantova – si è limitata a clonare paro paro le sigle della RC Office, azienda milanese di design, e della Ricco Colinares, società immobiliare di Vancouver: stesse iniziali, stesso intreccio di R e di C, cambia solo il colore delle lettere (nere) e dello sfondo (bianco).

Re Carlo e la sua magione trattati alla stregua di un’insegna padana o di un immobiliarista canadese, il tutto alla modica cifra di 37mila euro, questo il compenso che la Reggia di Caserta (cioè noi contribuenti) ha pagato per questo copia copiella smascherato e irriso sulla Rete a tempo di record. Vedere per credere: altro che «carattere tipografico fedele agli stilemi vanvitelliani», come sostiene la nota che accompagna l’impresa, o il monogramma «con cui il sovrano punzonava i suoi oggetti e le sue armi», come insiste la direttrice della Reggia Tiziana Maffei. Qui siamo al plagio clamoroso, al «pezzotto» spacciato ai gonzi, a Totò che rifila la Fontana di Trevi al credulone Decio Cavallo.

Sbugiardata la truffa, il web si è subito scatenato, e ormai i post ironici o indignati non si contano più: da segnalare, in particolare, gli sfottò dell’agenzia di comunicazione napoletana Dopolavoro che (evidentemente più ispirata e meno pigra della mantovana Sigla) ha via via abbinato al monogramma RC, ritenendole più appropriate, l’immagine di una Spa a cinque stelle, quella di un caseificio (Reggia o mozzarella, sempre di Casertano si tratta), la pubblicità di una ditta specializzata in matrimoni (Real Casa, le tue cerimonie), di un hotel di lusso (Resort Castevolturno) o addirittura, grazie alle iniziali, alle foto di Roberto Cavalli e di Rocco Casalino. Mancano ancora la RC di Ronaldo Cristiano e quella di Reggio Calabria. Di mio, riferendomi a chi guida così avventatamente un luogo dichiarato Patrimonio Unesco, aggiungerei solo RC auto(gol).

Articolo pubblicato in “Corriere del Mezzogiorno -Napoli e Campania”, 24 aprile 2020