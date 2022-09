Che museo vorremmo? Su Left un articolo di Maria Pia Guermandi

Il numero di Left di ottobre ospita un riflessione di Maria Pia Guermandi sul ruolo del museo nella società contemporanea partendo dalla nuova definizione approvata da ICOM.

«Il museo che vorremmo, quindi, in virtù di un ruolo pienamente e apertamente politico, dovrà, soprattutto, essere in grado di rinegoziare sistematicamente i propri obiettivi: non vanno “rinnovati” solo allestimenti o collezioni, quindi, ma piuttosto valori e significati e, in una parola, la propria funzione. Perché i valori e i significati incarnati nel patrimonio culturale non sono oggettivi, ma storicamente, culturalmente, socialmente determinati e per conseguenza suscettibili di mutamenti ed evoluzioni nello spazio e nel tempo».

Maria Pia Guermandi, Il museo, fucina di cambiamento sociale

