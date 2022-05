Il mare senza padroni

A Torre Rinalda la strada provinciale segue la costa. Il mare è vicinissimo ma scompare, prima di Spiaggiabella, dietro una fila di muri e recinzioni. Lo s’intravede in fondo a strade secondarie con nomi di località marine, lingue di asfalto che svaniscono sotto la sabbia che avanza. Via Rapallo termina con un cancello arrugginito, muri che si sgretolano, mucchi di posidonia, il vento e le onde. Le case sono in acqua.

In questo tratto dei 21 chilometri di costa adriatica di competenza del comune di Lecce la spiaggia non c’è più. “Negli anni settanta si pensava che l’ecosistema fosse statico. Sul litorale si sono costruite case, strade, ferrovie. Oggi il clima sta cambiando, il livello del mare sta salendo, ma la linea di riva non riesce a indietreggiare”, spiega il geologo Stefano Margiotta. Il 46 per cento delle coste sabbiose in Italia è soggetto a erosione. Gli ostacoli peggiorano il fenomeno perché impediscono al mare di disperdere l’energia che, con la risacca, trascina via la sabbia. “Il problema è aver costruito argini rigidi in un paesaggio che cambia”, commenta Margiotta.

Nel 1985 una legge nazionale ha vietato l’edificazione nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia. La Puglia ha ampliato la categoria di beni e aree vincolate ma ha anche la più alta densità di edifici per chilometro quadrato nella fascia di costa protetta – oltre 700, secondo l’Istituto nazionale di statistica (Istat). Più della metà della sua costa è urbanizzata.

“Oggi è in atto un rigetto reciproco: l’ambiente rifiuta le imposizioni incoerenti con il paesaggio, e la popolazione non riesce a convivere con le reazioni dell’ambiente”, spiega il geologo. Alle spalle della spiaggia, le dune che proteggevano la terra dal mare sono state frammentate dall’edificazione selvaggia e dagli attraversamenti pedonali. Dietro le dune, le aree palustri sono state colmate. Si è costruito anche qui. D’inverno queste zone si allagano e le strade, tra l’acqua che entra e la sabbia che avanza, diventano impraticabili. “La soluzione è pianificare il territorio. Rendere il sistema resiliente all’erosione, diminuirne la rigidità, permettere alla linea di costa di arretrare”, spiega Margiotta.

Per farlo, l’amministrazione di Lecce ha elaborato il piano comunale delle coste, approvato in consiglio comunale il 24 settembre scorso. È una strategia di rigenerazione della costa, un patto di collaborazione per il futuro del territorio con una forte regia pubblica, all’avanguardia in Italia. “Il nostro paese è circondato dal mare ma sembra darlo per scontato”, commenta Rita Miglietta, assessora all’urbanistica di Lecce. Il piano, da lei curato, è l’esito di un lavoro lungo e a tratti difficile. “Non abbiamo nascosto i problemi, li abbiamo condivisi. Da li è cominciato tutto”.