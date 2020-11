La recente legislazione italiana per rimuovere gli stadi dallo stato protetto minaccia uno dei grandi capolavori di Pier Luigi Nervi: lo Stadio Artemio Franchi.

In qualità di architetti, storici, ingegneri e conservazionisti internazionali, siamo preoccupati per i progetti della squadra di calcio Fiorentinache minacciano lo status storico di questo monumento dell’ingegneria.

Il lavoro di Nervi è noto in tutto il mondo per la sua integrazione tra arte e scienza. Lo Stadio di Firenze è stata l’opera fondamentale da cui è cresciuta la sua carriera e la sua conservazione è fondamentale per salvare la storia del più grande ingegnere italiano.

Ti invitiamo a considerare la natura storica dello stadio man mano che i piani si sviluppano e a preservare questo monumento affinché le generazioni future possano apprezzarlo.

firma la petizione » bit.ly/3ngb2jO

visita il sito » salviamoilfranchi.org

Fotografia di Giaccai da Wikimedia Commons rielaborata in bianco e nero