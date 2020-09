Nella seconda sessione, intervengono amici, gruppi e associazioni che in Italia si battono per una città più giusta e che testimoniano la necessità di una militanza intellettuale, che ha visto in Eddy Salzano un punto di riferimento e che oggi ne raccoglie il testimone. A questa comunità di intenti si rivolge il sito eddyburg che, a partire da questa occasione, torna ad essere attivo.

Programma

I Sessione – in diretta con interventi on line

10.00 – Introduzione

Mauro Baioni (online da Venezia)

10.15 – Edoardo Salzano, i temi dell’urbanistica

Giulio Tamburini (online da Roma)

10.45 – Nell’INU e nelle istituzioni: l’urbanistica pubblica come guida della trasformazione urbana

Vezio De Lucia (online da Roma)

11.15 – Stop al consumo di suolo e piano paesaggistico della Sardegna: storia e natura come fondamento delle scelte

Paolo Berdini (online da Roma)

11.15 – 12.00 Pausa

12.00 – 13.00 – Interventi programmati

Roberto Camagni (online da Milano)

Anna Marson (online da Firenze)

Maria Pia Guermandi (online da Bologna)

Giancarlo Storto (online da Roma)

Giancarlo Consonni (online da Milano)

Piero Cavalcoli (online da Bologna)

Paolo Baldeschi (online da Venezia)

II Sessione – in diretta con interventi on line e dall’Iveser

16.00 – Introduzione

Maria Cristina Gibelli (online da Milano)

16.10 – L’importanza della memoria e dei “presidi” pubblici

Marco Borghi e Federica Ruspio (dall’Iveser)

16.20 – L’archivio Gigi Scano

Federica Ruspio (dall’Iveser)

16.30 – Eddy intellettuale militante

Tomaso Montanari (online da Roma)

17.00 – Testimonianze

Ilaria Agostini – Per un’altra città (online da Firenze)

Anna Maria Bianchi – Carte in regola (online da Roma)

Maria Paola Morittu – Italia Nostra (online da Cagliari)

Lidia Fersuoch – Italia Nostra Venezia (dall’Iveser)

Oscar Mancini (dall’Iveser)

Paolo Cacciari (dall’Iveser)

18.00 – eddyburg rinasce: il lascito di Eddy per le future generazioni

Ilaria Boniburini (dall’Iveser)