di Teodoro De Giorgio

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 104 del 14 agosto 2020 (“Decreto agosto”), le Soprintendenze, ovvero gli organi periferici del Ministero dei Beni culturali posti a presidio del patrimonio culturale degli italiani, possono autonomamente, e senza il ricorso ad alcun concorso pubblico, nominare singoli collaboratori esterni, anche privi della laurea e di ulteriori titoli accademici, “al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio” (articolo 24, comma 1).

Gli incarichi saranno a tempo e ben remunerati, fino a un massimo di 40 mila euro l’anno, arrivando a prevedere per i collaboratori l’attribuzione delle funzioni di responsabile unico del procedimento (R.u.p.). Basterà avere maturato una qualche esperienza in attività affini.

Cosa significa, nella pratica, questo? Che la politica ha deliberatamente sconfessato il ruolo strategico della formazione accademica. Che lo Stato ripudia se stesso nel non riconoscere il valore dei titoli di studio da lui stesso rilasciati. Che è sminuito l’operato di quei docenti universitari che con zelo e dedizione hanno garantito la formazione dei giovani, i cui studi e i cui sacrifici non sono rispettati.

Ma soprattutto significa mettere a repentaglio la corretta e democratica gestione del nostro patrimonio culturale, le cui sorti verranno consegnate nelle mani di collaboratori esterni che avranno la responsabilità degli appalti pubblici delle Soprintendenze.

Provo a spiegarmi meglio. Se negli ultimi tempi la scissione tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e Ministero dei Beni culturali si è inesorabilmente consumata a danno della formazione accademica, l’affidamento di una delicata funzione amministrativa di controllo, quale quella del responsabile unico del procedimento, a personale esterno individuato per chiamata diretta, finanche privo – è bene ribadirlo – di lauree, specializzazioni e dottorati, è una novità che sconcerta per il palese non-sense.

I collaboratori, infatti, faranno le veci di una sorta di amministratori di sostegno per Soprintendenze incapaci di provvedere alle proprie necessità, con l’aggravante che potrebbero benissimo non essere all’altezza dei ruoli ricoperti.

Poniamo il caso di interventi edilizi privati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico: il R.u.p. è chiamato a effettuare i dovuti accertamenti, a richiedere eventuali integrazioni nella documentazione, a curare l’istruttoria e ad acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio. La responsabilità, le competenze e la perizia tecnica necessarie sono tali che una leggerezza nella valutazione comporterebbe modifiche irreparabili all’aspetto dei luoghi e dei paesaggi tutelati per Legge.

Ora, come spiegare ai tanti giovani, spesso ultra formati, in attesa che i concorsi già banditi dal Ministero dei Beni culturali siano espletati o che ne vengano banditi di nuovi, che i loro titoli di studio e i loro investimenti in conoscenza sono tenuti in così poca considerazione dai decisori politici? O che a livello burocratico si preferisce nominare collaboratori esterni ad libitum piuttosto che assumere ipso iure personale qualificato per rimpinguare le fila degli sparuti funzionari tecnici delle Soprintendenze?

Articolo pubblicato su “Huffington Post”, 26 agosto 2020

Fotografia di Kaga tau da Wikimedia Commons