0017644-22/05/2020 fa riferimento a diversi studi sulla permanenza del virus su superfici inanimate tra cui (Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions, The Lancet Microbe DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3 ) 2 aprile 2020) dove il tempo di quarantena fa riferimento ad un massimo di 7 giorni per alcuni materiali.in assenza di altri studi e dei tempi necessari a verificare i tempi di permanenza del virus su specifici materiali archivistici/librari, si ritiene possibile abbreviare dai 10 giorni indicati sulle Linee Guida ai 7 giorni indicati attualmente dal Rapporto del Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 0017644-22/05/2020.” *