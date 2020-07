Nel numero di Left in edicola dal 3 luglio un articolo di Maria Pia Guermandi sul destino dei musei nel dopo pandemia, intitolato Se il museo diventa pubblica agorà.

estratto dell'articolo di Maria Pia Guermandi

“… la pandemia ha funzionato come cartina al tornasole di una divaricazione di funzioni ormai conclamata: mentre le biblioteche hanno mantenuto – ed anzi ampliato – il loro ruolo di presidio sociale, a servizio, sempre più inclusivo, di una comunità allargata e della sua crescita culturale e sociale, i musei sono diventati sempre più- anche se per fortuna non ancora tutti – i luoghi del così detto edutainment, vale a dire una sorta di divertissement informativo, dai contenuti standardizzati e non troppo complessi e finalizzato principalmente ad attrarre clienti/turisti.

Una tale evoluzione, accelerata con l’inizio del secolo e il nuovo heritage boom che lo ha caratterizzato, ha approfondito il solco fra musei e comunità già presente nel nostro paese che non ha mai attraversato in modo sistemico quella fase di democratizzazione del patrimonio che altre realtà – specie nordeuropee – hanno conosciuto a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso.”