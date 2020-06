Firenze PRESIDIO A TAPPE ALLE 18!!

ALLE 18 partenza davanti all’ Ingresso Biblioteca Nazionale, piazza dei cavalleggeri si prosegue distanziati di un metro e con mascherine in piazza Santa Croce per poi raggiungere Piazza Duomo, angolo via dell’Oriuolo (di fronte alla sede di Regione Toscana) e si conclude in Via fronte al Liceo Galileo. (Si specifica che lo spostamento tra Piazza Duomo e via Martelli avverrà costeggiando esternamente il Duomo)

SPAZIO PER LA SCUOLA, SPAZIO ALLA SCUOLA:

ORA O MAI PIÙ!

Partecipano insegnanti, genitori, educator* e student* della scuola e dell’università, affinché il diritto all’istruzione sia garantito a tutt*.

🎒 SPAZIO PER LA SCUOLA, SPAZIO ALLA SCUOLA:

ORA O MAI PIÙ!

📙 PERCHÉ LA SCUOLA SIA UN LUOGO RI-APERTO,

MIGLIORE, ACCOGLIENTE E SICURO PER TUTT*

La comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza a settembre: bambine, bambini, giovani, insegnanti, lavoratori/trici e famiglie hanno resistito per tre mesi – materialmente e psicologicamente – per far fronte a una emergenza. Dopo questo enorme sforzo collettivo e quando ormai tutte le attività produttive del Paese sono già riavviate, è ora di dire BASTA: la comunità scolastica ha bisogno di RIPARTIRE IN PRESENZA a settembre perché senza scuola non c’è politica, non c’è giustizia, non c’è uguaglianza, non c’è crescita – né umana, né economica.

🔴 PER QUESTO VOGLIAMO

1. risorse straordinarie;

2. personale docente e Ata adeguato alle esigenze della scuola;

3. assunzione dei docenti precari dalle graduatorie provinciali;

4. che i Comuni e le Province trovino spazi per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

5. investimenti strutturali per l’edilizia scolastica;

6. prevenzione sanitaria nelle scuole

❌ PER QUESTO NON VOGLIAMO

1. la riduzione del tempo scuola;

2. esternalizzazioni (tutto lavoro precario) per completare il tempo scuola;

3. le ore di 40 min;

4. la DAD come parte strutturale dell’orario di scuola

🔔 L’ISTRUZIONE È UN DIRITTO

Vi invitiamo a tenere buone Pratiche di comportamento onde prevenire il contagio da covid-19. Tali pratiche potranno aiutare tutti a esercitare il proprio di diritto a manifestare senza timori!

È necessario responsabilmente avere cura della salute di chi partecipa all’iniziativa pubblica.

____

👀 Giovedì 25 giugno dalle ore 18.00, distanti ma uniti a:

Firenze

Roma

Trento

Ravenna

Genova

Reggio Emilia

Pisa

Livorno

Pontedera

Perugia

Milano

Cremona

Lucca

Ancona

Civitanova Marche

Parma

Vicenza

Arezzo

Pistoia

Udine

Faenza

Perugia

Torino

Padova

Ferrara

Napoli

Collegno

Vercelli

Brescia

Verona

Prato

Matera

Taranto

Aosta

Bologna

Forlì

Sassari

San Remo

…

(in aggiornamento)