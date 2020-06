Gentile Ministro Franceschini,

a diversi giorni dall’avvio della “fase 2”, con la graduale ripresa di svariate attività produttive, registriamo che nel nostro Paese restano di fatto interdetti alla cittadinanza biblioteche e archivi, dal momento che offrono servizi assai limitati, con ingressi contingentati, a orari

drasticamente ridotti, con farraginosi iter burocratici per l’accesso e la consultazione dei documenti, scontando spesso ingenti ritardi.

Possiamo andare in palestra, dall’estetista, in discoteca, ma non a leggere libri o documenti d’archivio. Perché?

La cultura e alcune delle sue fondamentali infrastrutture restano più che mai in sofferenza per non dire neglette.

Le ragioni addotte sono due: da un lato norme incomprensibili adottate in materia di sanificazione di libri e documenti cartacei (per cui si prevedono lunghe quarantene, che non subiscono i libri sugli scaffali in libreria, per esempio) , dall’altro il fatto che i dipendenti della Pubblica Amministrazione a oggi continuano a lavorare in modalità “smart working”. Perché ?

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rappporto+ISS+COVID-19+n.+25_2020.pdf/90decdd1-7c29-29e4-6663-b992e1773c98?t=1589836083759 In riferimento ai protocolli per la sanificazione dei libri, segnaliamo che un documento dell’Istituto Superiore di Sanità stabilisce tempi assai più contenuti per la quarantena del materiale librario, rispetto a quelli indicati dal protocollo stilato dall’Istituto superiore di patologia del libro

Gentile Ministro Franceschini, Le chiediamo dunque:

– in relazione ai protocolli relativi alla quarantena del materiale librario, che si proceda all’adozione di misure ragionevoli, che tutelino al contempo la salute di lavoratori e cittadini e le necessità dello studio e della ricerca (tanto più nel momento in cui scuole e università restano chiuse);

– la fine della modalità “smart working” e l’apertura a tempo pieno di biblioteche e archivi;

– che si deroghi, in considerazione del lungo periodo di chiusura forzata, alla consueta chiusura estiva di biblioteche e archivi per consentire a cittadini e ricercatori di recuperare il tempo perduto e poter riprendere i propri lavori, tenendo presente anche che non tutti possono contare sulla tranquillità economica che discende dall’essere titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con le relative tutele;

– concorsi per bibliotecari e archivisti a tempo indeterminato e la fine delle esternalizzazioni tramite ricorso ad appalti a cooperative, affinchè le istituzioni culturali possano ripartire su basi solide e superare le carenze che già le penalizzavano prima dell’emergenza covid.

Con i migliori saluti,

l’Associazione dei lettori della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze