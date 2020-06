di Giuliano Marrucci

Firenze è la città italiana che più ha svenduto la sua anima per assecondare i capricci dei turisti, a partire dai più facoltosi. Ma i tempi in cui Firenze era semplicemente in vendita sono ormai passati. Con Covid-19 è arrivato il momento dei saldi.

Inchiesta per la puntata di “Report” andata in onda lunedì 8 maggio 2020

Immagine in evidenza: fotografia di Louis Cheng su Unsplash