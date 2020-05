La decisione di allocare gli Uffici della Direzione Generale del Turismo nei locali che attualmente ospitano l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) segna il punto definitivo di non ritorno per questo prestigioso e fondamentale Istituto Centrale.

L’idea di inserire la sede di una grande Direzione Amministrativa nella sede della Biblioteca Nazionale Centrale, un luogo aperto al pubblico per i servizi connessi, è figlia di una visione miope e ragionieristica che non tiene in alcun conto quella che dovrebbe essere la vera finalità di un luogo della cultura pensato e ideato come grande centro di servizi bibliotecari ai cittadini.

L’Istituto Centrale per il Catalogo Unico risulta essere già in grave crisi organizzativa per gli effetti della riduzione dell’organico teorico operata con un DM del 2016 e per le stesse gravissime carenze che si registrano anche rispetto agli organici ridotti: attualmente manca circa il 50% del personale, tra cui 11 funzionari bibliotecari, 1 funzionario informatico, 1 funzionario della comunicazione, tre assistenti amministrativi e 1 assistente informatico. L’Ufficio opera con 20 unità di personale interno e con circa 20 unità di personale esternalizzato a vario titolo.

La valenza strategica dell’ICCU è tutta nelle sue finalità: gestisce la banca dati Anagrafe delle Biblioteche italiane con 11310 Biblioteche censite e che l‘ICCU tiene aggiornata in collaborazione a partner istituzionali come la CEI, la Regione Campania, e dal 2019 con l’ISTAT, il coordinamento del prestito interbibliotecario di circa 800 Biblioteche, l’indice SBN con il coordinamento di attività che riguardano 6530 Biblioteche italiane di varie tipologie amministrative, si occupa della Biblioteca digitale con Internet Culturale che gestisce collezioni digitali provenienti da tutte le Biblioteche e Archivi italiani, cura il progetto di creazione di un unico punto di accesso di tutte le basi dati catalografiche gestite.

Ebbene, il primo effetto di una decisione che non esitiamo a definire scellerata sarà l’impossibilità per l’Istituto di ottenere ulteriore personale per mancanza di spazi.

Il piano di riallocazione della DG Turismo comporta infatti la cessione di ben 19 delle 32 stanze, oggi in uso all’Istituto, che sancirà, di fatto, l’impossibilità di ritornare al numero di unità in organico previste per il funzionamento; oltre alla convivenza forzata tra due Uffici, le cui finalità istituzionali sono evidentemente del tutto diverse.

Il secondo paradossale effetto sarà che l’Istituto dovrà cedere i locali dove sono allocati tutti i materiali relativi alle attività che abbiamo elencato, e la soluzione proposta è che tutto ciò che dovrà essere rimosso sarà riposto in armadi situati nei corridoi con possibili eventuali problematiche in relazione alla sicurezza e alla stabilità del quarto piano.

Nel piano di riorganizzazione è previsto inoltre lo smantellamento di una sala e-learning, attrezzata con 15 postazioni e un computer master per la docenza e un videoproiettore appena acquistato, che non sarà possibile allocare altrove e che troverà posto in qualche magazzino; inoltre, il ridimensionamento ad una stanza dell’archivio storico della Biblioteca interna dell’area del materiale retrospettivo EDIT16 e la cessione di tutte le stanze che ora sono adibite alle riunioni delle varie aree accrescerà le difficoltà di funzionamento dell’Istituto. L’Istituto dovrà mettere a diposizione, secondo il piano, la sala riunioni e la sala videoconferenza da utilizzare in condivisione con la DG.

Questo significa solo la morte civile per un Istituto fondamentale per i servizi bibliotecari del nostro Paese: un’operazione che si sta attuando con la logica di un blitz che ha messo tutti di fronte al fatto compiuto e nel silenzio colpevole del Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, responsabile di quegli spazi, e della Direzione Generale Biblioteche.

Chiediamo pertanto al Ministro Franceschini di fermare questa operazione che, se realizzata, infliggerebbe un ulteriore durissimo colpo al settore Bibliotecario, già colpito da interventi che ne stanno snaturando le finalità e ridimensionando le capacità organizzative.

Chiediamo a chiunque abbia a cuore lo sviluppo della conoscenza e delle attività culturali di firmare e condividere questo appello.

Per adesioni scrivere a: roma7maggio@gmail.com indicando ICCU nell’oggetto

Primi firmatari:

Emergenza Cultura

Rita Paris

Tomaso Montanari

Fulvio Cervini

Claudio Meloni, Coordinatore CGIL FP Nazionale

Aldo Borghesi, Docente di Storia contemporanea – Università di Sassari Comitato Roma 150 Melissa Prota Lilith Zulli, Coordinatrice Regionale MiBACT per la FP CGIL di Roma e Lazio Danilo Bruno, Federazione dei Verdi Liguri Lucia Torsello Margherita Giannilivigni, docente di storia e filosofia,Liceo scientifico B.Croce, Palermo Esterina Pacelli Dina Saponaro Samanta Segatori

Ferruccio Diozzi Diego de Ceglia Laura Benedetti Marilena Maniaci, Prof. ordinario di Paleografia, Universita’ di Cassino e del Lazio meridionale Ida Luciani Sabrina Cuffaro Pier Luigi Fantelli Attilio Rossi, Biblioteca Nazionale Braidense Lucia Merolla

Valeria Cremona Monica Calzolari Alessandra Ginzburg

Dario Massimi

Sandra Scaccia Carla Scognamiglio

Cinzia Falini, Presidente AIB Abruzzo Francesca Socrate Donatella Stacchiotti Fabio Di Giammarco Lucinia Speciale Elisa Castellano, Fondazione G. Di Vittorio, Coordinatrice nazionale Archivi e Biblioteche Cgil Paola Palazzi Alessandro Crizman, FP CGIL Gorizia Margherita Corrado, Senato della Repubblica Giovanni Baghino Maurizia Costabile Gennaro Alifuoco

Margherita Aste Francesca Caporrino Roberta Madoi Giusi D’Alessandro Eliana Como Oscar Nalesini Checchino Antonini Giuliana Sgambati Ambra Serranti Massimo Menna Laura Massaia Francesca Valentini Rosaria Marzi Simona Pignalosa Valentina Sagaria Rossi Rosa Di Cesare Sonia Silvestri

Luigi De Angelis Marco Palma Oriana Cartaregia Lea Antonella Basile Giuliana Zagra Laura Malfatto Luisa Giuriato Luigia Cannizzo Cristina Delfiacco Ida Fazio, Prof. ordinaria, Universita’ di Palermo

Cinzia Vismara Marina Battaglini Francesco Pace Laura Ciallella Silvana Palma Nicola Tangari Lucia Gervasini Chiara Leoncini Paolo Baldi Furio Terrabrami Mariangela Bruno Chiara Carratu’ Biblioteca G.Sarti, Viterbo Alessandra Mariani Tiziana Serena Alice Semboloni Ernesto Paleani Massimo Gentili-Tedeschi Luciana Pannunzio Vilma Gidaro Girolamo Digilio Natalia Susanna Santucci Egidio Incelli Pietro Zappala Luciana Battagin Paolo Da Col Veniero Rizzardi Barbara Tarquini Maria Grazia Melucci Marcello Eynard Anna Alberati Sara Taglietti Marilisa Di Turi Alda Spotti Pierfrancesco Minoli Federica Ricci del Riccio Eugenia Gagno Elena Gallo Maurizio Locusta Michela Guancini Elisabetta Bazzani Gabriella Contardi Beppe Pavoletti Valentina Pascetta Mauro Amato Rosella Chiusaroli Viviana Sidoni Silvia Tortato Vanna Mannucci Maria Teresa Biagetti, Prof. BIblioteconomia Valentina Zanchin Angela Nuovo Marcello Mazzetti Franco Paolucci Marco Capra Anna Festi Caterina Bellomo Rosa Martucci Vania Dal Maso Giovanna Merola Domenico Matteucci Alma V.Riganti Maria Chiara Giunti Graziano Ruffini Silvia Perucchetti Giovanna Malgaroli Fausto Eugeni Cristiana Nardini Maria Grazia Biocca Maria Chiara Iorio Annarita Colturato

Silvia Contarini Livia Castelli Neil Anthony Harris, Prof.ordinario di Archivistica e biblioteconomia Riccardo Caimmi Simone Venturini Valter De Santis Matteo Cadario Rosaria Maria Servello Caterina Tristano Mariella Sala Vittorio Guidi Marco Tomassini Paola Degni Alessandra Maurutto Monica Tassi Michael Knapton Silvana Episcopo Mario Infelise Maria Laura Trapletti Emanuela Colombi Shanti Graheli Maria Grazia Negri Saverio Simi de Burgis Dorit Raines Andrea Gardi Susana Escalante Duran Antonella Sattin Fiammetta Sabba Alessandra Presutti Rita De Tata Outi Merisalo, ordinario di filologia romanza, Università di Jyväskylä, Finlandia Andreina de Clementi Gabriella Donnici Federica Petralia Alessandra Chiarelli Loredana Colecchia Rita Cosma Alberto Vigevani Patrizia Martini Lorenzo Bianconi, prof emerito UniBo Renata Tiozzo Daria Perocco, Prof. Letteratura italiana, Università ca’ Foscari di Venezia Filippo De Vivo Sabrina Minuzzi Lydia Tarsitano Stefania Gregoratto Antonella Visintin Agnese Pavanello Paolo Antonuccio Maria Gioia Tavoni Antonio Bechelli Alberto Viarengo Alfredo Vitolo Eleonora Pomes Pina Leolini Tommaso Maggiolo Arianna Chendi Paul Gabriele Weston Paola Puglisi Luciano Buono Lionella Bertoli Ignazio Pirronitto Guido Battisti

Daniela Gigli

Cetta Petrollo

Sergio Sbragia

Alberto Petrucciani

Giovanni Solimine

Gino Roncaglia

Rosanna De Longis

Natalia Piombino

Mauro Guerrini

Nando Simeone

Matteo Scagliarini

Della Passarelli

Maurizio Capannoli

Corrado Lampe

Chiara Lastraioli

Maria Vitacca

Maria Enrica Vadala’

Marco Callegari

Maria Franca Ballocco

Maria Pia Cacace

Amina Crisma

Manuela Fugenzi

Paola Elisabetta Simeoni

Elena Pierazzo

Rosa Caffo

Maria Cristina Pomiato

Carlo Bianchini

Luca Rossetto Casel

Gabriella Grilli

Marco Cassini

Isabel Rico

Edoardo Villata

Diana Gargano

Elena Fiorenza

Claudia Montuschi

Remo Lombardi

Francesca Cappelli

Lorenzo Baldacchini

Roberta Bartolozzi

Tiziano Zanato

Giulia Giroldi

Cristina Castiglione

Bianca Caramore

Mario Ragni

Angela Messina

Giancarlo Rostirolla

Laura Pani

Francesca Russo

Marco Bettoni Pojaghi, Direttore Centro Studi Biblioteca Italo-Tedesca Roberta Cinetto Rosalba Capone Roberto Biondi Elisa Olga Musso Marco Ciotola Gennaro Ferrante Andrea Ottone Sara De Carlo Maria Maddalena Conte Rosaria Lopez Giuseppe Olmi Vincenzina Lepore Andrea Cristiani Ilaria Maggiulli Francesco Ammannati Stella Di Fazio Luciano Granozzi Antonella Cossu Roberto Satta Sara Sbordone Riccardo Bottoni, Direttore della biblioteca del centro Studi Educativi di Milano Flavia Massara Federica Raia Giovanna Granata Marcello Andria Gioacchino De Padova Mariagrazia Lagana’ Giulia Giuranna Luca Ferraro Pasquale Cominale Francesco Siri Laura Miani Tina Valerio Ada Schettini Isabella Molinari Laura Lanza Tommaso Giordano Daniele Solvi Donatella Bellardini Chiara Faggiolani Giuseppe Fusco Valentina Calo’ Maria Assunta Bardaro Grella Elisabetta De Maio Giliola Carmen Barbero Stefania Colecchia Sara Stifano Veronica Cappello Marta Cattoglio Laura Gatti Luca Balducci Marina Lippolis Silvia Deliperi Elisabetta Zonca Giulia Bravi Giovanni Lazzari Filippo Maria Paladini Daniela Raimondi, Fondazione Biblioteca Gaetano Ricchetti Simonetta Pasqualis Elisabetta Forte Olimpia Bartolucci Cristina Mencarelli Natascia Cirimele Anna Cividini Paola Bellomi Paola Manoni Carlo Tempestini Giovanni Croce Milena Bassoli Libera Marinelli Giorgia Biasini Federica Gargano Elisabetta Bosi Angela Munari Amedeo Bacchi Tiziana Mori Patrizia Anselmi Claudia Bocciardi Domenico D. De Falco Elena Palladino Rodolfo Zucco Ornella Salvioni Matteo Ferrari Lucia Marinelli Maria Pia Paoli Matteo Fadini Francesco Ferretti Paola Arrigoni Danilo Deana Joanna Genetasio Fabrizio Capitanio Giovanna Bonazzi Cristina Perini Paolo Pintacuda Silvia Fronteddu Simona Dinapoli Alessandra Tucci Donatella Zampano Alessandra Lanzoni Giovanbattista Tirelli Ivana Malusardi Graziano Villaggi Antonio Castillo Gómez, Universidad de Alcalá (Madrid) Maria Novella Nardecchia Marco Pinzani Matilde Fontanin Carolina Castellano Valerio Cacace Annachiara Monaco Anna Baldini Raffaella Camponeschi Rita Pagliara Franca Ranghino Tiziana Porro Carla Contini Fabiana Console Angelina Della Valle Ginomaria Pistilli Chiara Ulivi Marzia Piccininno Giuliana Pini Monica Galletti Maria Cristina Barbero Antonella Muratgia

Simone A. Bellezza Elena Corradini Lucio Oriani Antonietta Angelica Zucconi Alessandro Musto Monica Ortolan Anna Maria Pastorini Maria Sorrentino Paolo Breda Roberto Raieli Carmine Marinucci Andreina Traverso Eva Raffa Gerardo De Simone Antonietta Cutillo Marialucia Mongelli Luciano Bertazzo Romina Marcattili Concetta Assenza M. Antonietta Arghittu Feliciana Manicone Anna Alberigo Rosa Marisa Borraccini Carla Simone James Amelang Giovanna Pirani Giulio Ercolani Ausilia Roccatagliata Matteo Giro Stefano Grilli Fabrizio Lanciotti Concetta Ienna Paola Brocerio Monja Ciceri Giovanni Battista Baglioni Enrica Salvatori Amedeo Quondam Loretta De Franceschi Alessandra Gulotta Simona De Lucchi Luca Giaccone Marina Contarini Adriana Paolini Giammario Melizzi Aurora Mariotti Rosaria Murgia Nadia Caroppo Angela Chiriatti Margriet Hoogvliet, Tours (F), Groningen (NL) Fiorella Benco Carole Simonetti Valeria Bevilacqua Antonio Caroccia Antonella Trombone Sandra Favret Simona Russo Pieriluigi Luceri Marina Contratti Alessandra Borgese Sandra Toffolo Maria Giovanna Gidaro Carla Di Carlo Rossana Rundini Maria Bruna Bolognani Matteo Di Gesu’ Nadia Caroppo Massimo Alderighi Agata Maggio Rossano De Laurentiis Clelia Chiarolini Maurizio Lana Rodolfo Tajani Marija Mitrovic Rosalba Magistro Paolo Mandato Giuseppina Mottola Anna Busetto Vicari

Andrea Carlino Giorgio Montecchi Francesca Comparin Valeria De Fraja Marco Palone Marilde Cavuto

Mauro Zanchetta Marcella Sonnessa Michel Pretalli Ilaria Pastrolin Federica Viazzi Anna Maria D’Agata Antonio Drogo Renata Tiozzo Laura Bonati Cecilia Foppiani Maria Cristina Tiberini Alice S. Legé Associazione Toponomastica femminile Enrica Gasperini Giovanni Di Domenico Paola Paladini Pedro M. Catedra, docente, Universidad de Salamanca Giovanni Pizza Andrea Baldissera Giovanni Grazioli Alessia Leuzzi Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli di Genova-Quarto Paolo Tinti Rosario Limatola Elena Scarfi Tiziano Vernazza Tiziana Plebani Mario Lombardo Michele Moretti Lorenzo De Bellis Sara Di Giorgio Cristina Ivaldi Francesca Figari Cinzia Iossa Carlo Tronchetti Maria Camboni Daniela Ferrara Adelaide Ferrara Enrico Pasini Paola Meloni Andrea Paoli Giuseppe Andrea Liberti Massimo Carlini Chiara Puccinelli Paolo Dovizia

Massimo Tegolini

Margherita Palumbo

Giuliano Di Bacco

Claudia Parmeggiani

Saba Motta

Enrico Dotti

Francesca D’Agnelli

Luigi Iafrate

Carlo Ghilli

Marco De Nicolò

Stefania Andreini

Cinzia Filoni

Sergio Fontana

Angelo Amoroso d’Aragona

Incoronata Merlino

Maria Pia Barbieri

Gigliola Fragnito

Andrea Balbo

Claudia Di Battista

Gabriella Miggiano

Monica Bonotto

Carla Baccini

Luca Guaschetti

Daniela Muja

Lorenzo Rindori

Anna Giulia Cavagna

Chiara Razzolini

Ivana Stazio

Vittoria Tola

Serena Panaro

Giacomo Lusso

Irene Guerrini

Antonella Rossi

Piero Cavallari

Marco Malacario

Stefano Colonna

Anna Maria Fagnoni

Paola Errani

Chiara Bulla

Monica Bocchetta

Massimino Cattari

Anna Maria Loliva

Ilaria Andreoli

Francesco Gandolfi

Luisa Martini

Claudia Leoncini

Tiberio Falciani

Angelo Ariemma

Luca Vittonetto

Geri Della Rocca de Candal, Lincoln College, Oxford

Laura Piazza

Cristina Marsili

Valentina Lepri

Paolo Quattrocchi

Simonetta Palanga

Ettore Di Pietrantonio

Gisella De Caro

Virginia Leonardis

Gemma Guerrini

Elisa Superbi

Emanuela Impiccini

Federico Olmi

Elena De Rossi Filibeck

Serena Dainotto

Silvia Fabrizio-Costa

Francesca Matteucci

Barbara Spinelli

Marcello Messana

Francesco Delli Paoli

Silvia Munari

Dora Salamino

Alba Bettini

Patrizia Nuccetelli

Massimo Rossi

Elena Ravelli

Diego Paganelli

Riccardo Montalto

Gioele Marozzi

Margherita Grasso

Donato Tamble

Tommaso Caliò

Laura Tita Farinella

Isa Folliero

Jlenia Minto

Maria Alessandra Panzanelli

Elio Frescani

Ferdinando Traversa

Rossella Trevisan

Anna Meneghini

Emanuela Negri

Giulia Giannini

Ornella Denza

Enrico P. Ardolino

Rodolfo Savelli

Maurizio Vivarelli

Martina Cecone

Vittoria Hassan

Carlo Paravano Maria Adelaide Ranchino Giulia Barrera Elisa Ballini Federica Naspi Claudia Bolgia Antonella Mulè Leonardo Latorre Antonella Ambrosioni Fabrizio de Castro Daniele Torelli Patrizia Calabresi Miriam Ravazzone Carla Zou Valentina Ronzini

Valentina Sestini Luciano Carcereri Sophia Salmaso Alessandro Dell’Aira Maurizio Caminito Elena Almangano Stefano Gardini Dimitri Brunetti Marco Palma Maria Maddalena Novati Anna Maria Raugei Rossana Bortolin Gino Camboni Pier Luigi Olivi Giorgio Busetto Silvia Calonghi Beatrice Barbalato Giulia Orofino Chiara Fantinato Anna Malgarise Maria Pia Sabia Pianella Gagliani Marina Alfano Mariella Guercio Maria Grazia Danesi Tassiste di Roma Antonietta Rossi Alessandra Toschi Alessia Morici Piero Innocenti Luisa Righi Elsa Adducci Giovanni Antonini Sergio Salsa Alessandra Biani Simonetta D’Alessandro Mauro Lenzi Carla Colombati Eduardo d’Errico Paola Bugatti Marco Forlivesi Roberto Marcuccio Elisa Marazzi Giovanni Petrocelli Igor Agostini Giuseppe Annacontini Carlo Alberto Augieri Luisella Battaglia Giulia Belgioioso Cosimo Caputo Guido Cimino Dino Cofrancesco Rosita D’Amora Marisa Forcina Maria Cristina Fornari Elena Mascaro Franco A. Meschini Francesco Marrone Maria Paglia Maria Teresa Pansera Gianfranco Porcile Aneta Sadovska Diego Simini Carmine Taddeo Francesca Brezzi Remo Guidi Anna Peyron Fabio Aprea Valeria Guarna Marco Leone Tommaso Pascolo Giovanni Zanovello

Annalisa Anastasio Silvia Alessandri Chiara Cauzzi Irene Nappini Madel Crasta Simone Albonico Manuela Adorni Fernando Simonacci Giuseppe Buizza Umberto Matteo Consuelo Giglio Dino Buzzetti Donatelle Roveri Eleonora De Longis Silvia d’Amico Ugo Mancini Debora Demontis Clotilde Izzo Alessandra Lucianer Francesca Garza

Valeria de Vita Tiziana Brunetti Nicoletta Mancinelli Edoardo Biagi Juan Montero, Universidad de Sevilla Lisa Della Volpe Patrizia Gazzoni Sandro De Santis Alessandro Mosca Andrea Calvaresi Irene Ceccherini Corinna Mezzetti Milva Marighella Giuliana Avanzi Gaia Calvaruso Marco Mondello Daniela Mangolini Davide Tomasi Elisabetta Koegeler Biagio Ramezzano Paolo Procaccioli Michele Nani Fabio Ravagnani Chiara Benini Marina Cennamo Carla Fiorini Cristina Toso Luciano Casali Stefania Gnani Elena Colli Valeria Puccini Diego Cruciat Arianna Pantano Rita Guerzoni Luigi Tabacchi Laura Vaccaro Alba Montori Ilaria Cesaroni Raffaella Ceglia Monica Ferrarini Stefania Guzzo Elisabetta Cremonesi Daniela Fugaro Massimiliano Felli Maria Elena Tosi Laura Sartè Elisa Sandoli Fabrizia Cruciani Maria Olivieri Nicoletta Fontanesi Cecilia Conati Barbaro Maria Malaguti Carla Maria Monti Laura Carnelos

Paola Lolli Mirella Ferrari Giovanna Donadoni Licia Zagni Laura Bonanni Giulio Argentati Laura Scimò Lucia Negrini Paola Gibbin Valentina Corridori Lucia Sardo Emanuele Canepa Francesca De Rosa Vicenç Beltran Francesco Baldi Antonella Costanzo Federica Centulani Fabrizio Ortu Anna Maria Bucci Massimo Lajolo Elena Avellino Sandra Zetti Dominique Van Doorne Oriana Bozzarelli Laura Cavazza Mattia Tisba Manola Gianfranceschi Anna Maria Da Dalto Chiara Micol Schiona Emanuela Virnicchi Marialuisa Pacchiano Simona Toscano Antonello Zecca Elisabetta Francioni Nadia Compagnoni Andrea Tempera Marinella Marvelli Monica Bertè Simonetta Bigliardi Laura Biancini Cristina Biancofiore Emanuela Garibaldi Giuseppe Marozzi Rosanna Cifolelli Paolo Fornelli Roberta Morabito Caterina Bagnara Francesca Tomasi Susanna Spezia Aida Marazzi Alessandra Stefanini Olga Perotti Laura Malfatto Renata Londero Paolo Tanganelli Antonella Fischetti Luciana Gentili Associazione Culturale MineCreative Luisa Cerron Sandra Martani Sonia Reginato Pasquale Giannella Candino Barucco Luigia Attilia Giulia Piperno Valentina Nider Maria Pia Critelli Libreria Gulla Sandra Perriccioli Marcial Rubio Árquez

Chiara Paniccia Giulia Zanichelli Nicoletta Giovè Jesús Alturo, Universitat Autònoma de Barcelona Laura GIgli Marco Rossi Annamaria Ducci Francesco Cignoni Patrizia Dragoni Stefania Castanò Pierluigi Leone de Castris Paola Guerrini Sabina Pavone Margherita Gaudioso Francesca Niutta Ilaria Ruocco Teresa D’Urso Marisa Sicco Federica Fabbri Giulio Tosti Donatella Rassu Claudio Renato Fantone Odir Jacques Dias Maria D’Agostino Antonio Gargano Giordano Vignali Renata Semizzi Giulio Vaccaro

Valeria Valeri Maurizio Gargano Giovanni Travagliato Laura Nuvoloni Raffaele Pirisi Giuseppe Macaluso Costanza Messana Julia L. Hairston Alessandra Schioppa Rocco Ronzani Stefania Puccini Patrizia Carrera Maria Vittoria Novati Maria Grazia Blasio Anna Laura Giachini Adriana Scopino Carlo Federici Dario Lo Cicero Rita Zanardi Gabriele De Veris Andrea Improta Ludovica Mazzola Manuela Schelini Gioia Turchi Gianluca D’Elia Andrea Mazzucchi Ornella Foglieni Alberto Beltramo Massimo Oldoni Lucia Fagnoni Fabio Massimo Loiacono Anna Modigliani Andrea Zinato Laura Noviati Claudia Corfiati Ivonne Lo Russo Johann Ramminger, Accademia delle Scienze Austriaca, Vienna Cristiana Bettella Laura Bonati Elisabetta Stevanin Paola Farenga Francesco Mazzetta Doriana Offredi Silvia Botto Alina Kalczynska Scheiwiller Pietro Alessandrini Marina Decò Luigi Spagnolo Marc Smith, École nationale des chartes – Paris sciences & lettres Marisa Belloni Cristina Mantegna Giulia Torelli Alessandro Ripamonti Francesca Santoni Chiara Ceccarelli Roberto De Pol Pietro Sisto Concetta Bianca Gianfranco Crupi Manola Venzo Zita Zanardi Francesca Manzari Maria Cristina Regali Vincenzo Iorio Rosita d’Amora Paola Iannucci Dino Levante Pietro Redondi Eleonora Mosconi Angela Lilia Antonietta DELIA Giulia Simeoni Stefania Coniglio Rossana Morriello Elisa Ancarani Massimo Ossi Valerio Tripoli Donatella Lombello Alessia Terrinoni Massimo Bulgarelli Giovanni Andrea Sechi Eugenio Semboloni Antonella Ghignoli Rosa Spina Paola Cosentino Giacomo Casarino Flavia De Rubeis Andrew Pettegree Gaia Collaro Ruben Trevisan Malcom Walsby Francesca Carnevale Federico Valacchi Lavinia Ferretti Grazia Squillante Daniela Di Pinto Silvia Nonnato Sara Meoni Elena Borgi Alessandro Ruzzon Adriana Barbafieri Roberta Iseppi Nadia Piazza Letizia Cortini Pedro Rueda Ramírez, Universitat de Barcelona Matteo Rossini Maria Grazia Bollini Elena Sodini Giovanna D’Agostino Giancarlo Lang Enio Minervini Simonetta Santucci Paolo Panizza Serena Ammirati Vittorio Guidi Giuseppina Rubinacci Luca Borghini Maria Teresa Rodriquez Paolo Galimberti Remigio Pegoraro Leonardo Musci Rosanna Lusci Arnaldo Bruni Gloria Cerbai Giovanna Robustelli Flavia Palmieri Annalisa Gonzati Nazzareno Prinzivalli Lucia Roselli Cristina Cenedella Giulia Pizzolato Martina Colpo Edoardo Crisci Gabriele Ingegneri Sabrina Mosna Daniele Bianconi Lidia Fersuoch Stefania Di Primio Viviana Rocco Paolo Bolpagni Claudia Gianolio Andrea Bresadola Marco Cursi Lucia Pillon Simona Inserra Elisa Rebellato Francesca Ghersetti Lucia Codemo Letizia Lodi Francesco D’Andria Maria Luisa Agati Fatima Ballesta Stephen Parkin Annalisa Pellino Hélène de Jacquelot Helena Carvajal Gonzàlez Erica Vecio Rebeca Sanmartin Bastida

Clive Griffin

Sofia Marozzi

Marisa Caputi

Simona Bambi

Pietro Maura

Antonio Moreno

Maria Jesus Lacarra

Carlos Fernandez Marcas

Ana Vian

Mercedes Fernandez

Alvaro Alonso

Fausta Antonucci

Apollonia Califano

Mauro Marra

Marta Ricci

Alessandra Ferretti

Michele Casalini

Nancy De Benedetto

Tommaso Giordano

Catia Cottone

Jane Carpenter