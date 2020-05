di Francesco Erbani

Arredi e accessori per un affitto breve: siamo dunque su Airbnb o su un’altra delle piattaforme che propongono case per un paio di giorni o per un week-end. Così sembrerebbe, invece l’alloggio è per un affitto a lungo termine, quattro anni più quattro.

Ma – è sempre l’occhio esperto che mette sull’avviso – prima dell’infezione da covid-19, l’appartamento era evidentemente destinato a una coppia di turisti in visita per qualche giorno nella capitale. Turisti non ce ne sono, chissà quando torneranno e il proprietario le sta provando tutte per evitare che quel bene resti infruttuoso. Nella fretta non ha neanche cambiato le foto.

Lo sfruttamento del desiderio

Non è detto però che gli vada bene. Anzi, è assai difficile, dovrebbero succedere tante cose, ma intanto ci si prova a fronteggiare il crollo di un’economia fondata sulla rendita, come dicono gli specialisti, e che nell’ultimo decennio ha cambiato il volto e anche l’anima di città o di parti più o meno grandi di città. Con gli affitti a breve sono diverse le attività legate al turismo travolte dalla pandemia e che riapriranno chissà quando o che potrebbero non aprire più.

Airbnb, che è un colosso, nonostante sia nato appena nel 2008, saprà come lenire le ferite. Ma come faranno i tanti proprietari anche di un solo appartamento con il quale integravano un modesto reddito? E cosa ne sarà di quartieri consegnatisi mani e piedi a queste forme di impresa? Cosa accadrà di vie e di piazze un tempo dimesse e impoverite, poi gentrificate, cioè rianimatesi e scandite da bistrot, pizzerie a taglio e birrerie che hanno fatto lievitare i valori immobiliari, espulso tanti residenti sostituiti con residenti più ricchi – vie e piazze rumorosamente popolate fino a notte fonda da assembramenti che a lungo saranno improponibili?

Che conseguenze avrà sulla città la batosta subita da un’economia basata, dicono sempre gli specialisti, sulla produzione e distribuzione di beni immateriali e voluttuari, sullo sfruttamento del desiderio?

Per ora nelle aree di pregio delle città, nei centri storici, si scopre il valore del silenzio. A Venezia non arriveranno grandi navi, mentre già si scorge distintamente il fondo dei canali. Ma, oltre alle voragini sociali, potrebbero spalancarsi altri vuoti, potrebbero restare abbassate tante saracinesche, spegnersi tante luci nelle strade e formarsi deserti urbani, un po’ come nella Detroit dell’industria automobilistica disastrata nel 2008. Ma, al contrario, potrebbero anche offrirsi occasioni per voltare pagina, per riportare residenti nei centri storici, per esempio, o per recuperare spazi a iniziative di interesse pubblico, culturali e di solidarietà, o per nuovi lavori.

Aperta la fase due si può tornare a riflettere. “Sarebbe triste non avere altra scelta tra quel modello di sviluppo così fragile e che molti di noi hanno contestato, e il crollo di quello stesso modello, che provoca danni alle persone e alle città”, esordisce Giovanni Semi, professore di sociologia delle culture urbane a Torino e autore nel 2015 di Gentrification. Tutte le città come Disneyland e ora di Casa dolce casa? scritto insieme a Manuela Olagnero e Marianna Filandri (entrambi editi dal Mulino).

Eppure la questione potrebbe davvero finire davanti a quel bivio. A meno di un ripensamento nelle politiche sulla città. “Cresceranno poi le disuguaglianze”, aggiunge Semi, “perché sopravviverà il comparto del lusso, il ristorante d’alta fascia, mentre sarà difficilissimo per i giovani che hanno aperto un piccolo locale, i cui clienti non prenotavano sull’app”.

Da Roma a Venezia

L’appartamento scovato sul sito è in un quartiere semicentrale di Roma, investito parzialmente dalla trasformazione massiccia di case da residenziali a turistiche che invece ha coinvolto altre zone della capitale. Il sito Inside Airbnb, che ne tiene una minuziosa contabilità, calcola che a Roma siano 29.436 le offerte caricate sulla piattaforma californiana. Stando al rapporto commissionato dall’Ente bilaterale turismo del Lazio a Sociometrica, oltre il 50 per cento di questi appartamenti si trova nel I municipio, cioè nella città storica, e buona parte dell’altro 50 per cento è in zone limitrofe. Dal 2016 al 2019 l’incremento è stato del 46 per cento. Sarebbero oltre 13 milioni ogni anno le presenze turistiche in questo comparto dell’ospitalità romana, per un giro d’affari di 480 milioni.

Se si aggiunge il sommerso, è facile quindi stimare in ben oltre 30mila gli appartamenti che resteranno vuoti nella capitale per almeno un anno. Potrebbero tornare sul mercato dell’affitto ordinario, riequilibrando il rapporto fra visitatori occasionali e residenti stabili completamente saltato a Roma, come in molti altri centri storici? “Ciò sarebbe possibile in un contesto di crescita economica”, risponde Semi, “ma non mi sembra questo il caso, molte persone usciranno dalla crisi ulteriormente impoverite”.

Gli fa eco Sarah Gainsforth, che nel 2019 ha pubblicato la documentata analisi Airbnb città merce. Storie di resistenza alla gentrificazione digitale (Derive Approdi): “Forse caleranno i canoni d’affitto, ma caleranno anche i redditi: a Roma l’economia è ferma da anni, i vuoti aperti ai piani terra, i negozi che chiudono sono un problema di lungo periodo. La crisi del covid aggrava una condizione preesistente, alla quale si è cercato di rispondere con l’esplosione degli Airbnb”.