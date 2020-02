Il 17 febbraio 2020 l’Accademia Clementina e l’Accademia di Belle Arti di Bologna hanno dedicato ad Andrea Emiliani, che ne è stato Presidente, un incontro teso ad approfondire la

figura e l’opera di uno studioso di prestigio internazionale fra i più significativi nell’ambito della storia dell’arte, della museologiae delle politiche di tutela dei beni culturali.

Nei video ora disponibili online che riproponiamo, le relazioni di Salvatore Settis, Bruno Toscano, Marina Anna Foschi, Franco Farinelli, Tomaso Montanari, oltre ai brani di una video intervista a cura di Maria Pia Guermandi e Giuseppina Tonet, che hanno non solo illustrato gli aspetti principali di un’attività davvero straordinaria per innovazione e profondità di analisi sul piano teorico e operativo, ma indicato un possibile percorso per continuare le ricerche di Andrea Emiliani e le sue battaglie per la tutela del nostro patrimonio culturale.

prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=PWXdGXWhUuk&list=PLmvmzOfp5OJbxXdkO5t7rWg0XMrxpxLfv&index=17

seconda parte

https://www.youtube.com/watch?v=gVloByREVMo&list=PLmvmzOfp5OJbxXdkO5t7rWg0XMrxpxLfv&index=18