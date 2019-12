Manlio Lilli, Fondazione per gli studi sul Turismo, commissariata e finanziata con soldi pubblici. Ma non dà accesso a dirigenza Mibact

L’ente di diritto privato risulta commissariato dal 9 ottobre 2019, dopo che i vertici organizzativi erano rimasti senza riferimenti. E per il funzionamento della Scuola il Ministero dei Beni e delle Attività culturali ha provveduto ad erogare annualmente dei contributi.

“Laè un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell’ambito delle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, si legge nello“Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”., istituita con la legge del 27 febbraio 2015 n. 11, che ha ridefinito l’ambito di attività della Fondazione per gli Studi universitari e di perfezionamento sul, costituita dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. Unche risulta commissariato dal 9 ottobre 2019, dopo che iorganizzativi erano rimasti senza riferimenti. Il 2 Luglio per le dimissioni del Presidente,, l’8 agosto per quelle di, componente del Consiglio di Gestione e il 9 Luglio per la conclusione dell’incarico di Direttore di. Che è stata nominata dal ministro, allo scopo “di di assicurare il funzionamento della Scuola”. D’altra parte la scelta del commissariamento era stata determinata anche dai rilievi del 17 luglio dei Direttori generali educazione ricerca e bilancio del, secondo i quali la situazione venutasi a creare poteva “generare concretisia sulla gestione amministrativa che sulla quella, nonché sul Bilancio della fondazione”.Negli anni di vita della, in cima alla piramide gestionale, si sono succeduti come Presidenti,. Entrambi senza alcuna retribuzione. Invece, come direttori, si sono alternati, che non ha percepito nessun compenso, e in precedenza, che nel 2016 ha svolto l’incarico “in regime di” e in quello successivo ha avuto “come emolumento e indennità di start up” 175mila euro, mentre nel 2018 soltanto 94.366 euro.

Per il funzionamento della Scuola il Ministero dei Beni e delle Attività culturali ha provveduto ad assegnare e quindi erogare annualmente dei contributi. Nel 2016, anno nel quale gli organi di amministrazione e controllo della Scuola sono stati costituiti, sono stati messi a disposizione 1.974.562,50 euro di “Fondo di dotazione” e 5.923.687, 50 euro come “Fondo di gestione”, per un totale di 7.898.350 euro. Cifra considerevole, considerando che nello stesso anno il Mibact ha previsto nella programmazione ordinaria per l’“Archeologia”, settore nel quale sono compresi interventi di vario tipo al patrimonio archeologico sia mobile che immobile da Nord a Sud, Sardegna compresa, 7.595.018 euro. Nel 2017 il contributo è stato di 3.400.000 euro. Più del doppio di quanto nello stesso anno il Mibact ha messo in bilancio per l’“Archeologia”. Invece nel 2018, sono stati 2.500.000 euro, a fronte dei 7.888.267,63 euro per l’“Archeologia”.