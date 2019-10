La saturazione turistica di Firenze e della sua area metropolitana ha ormai raggiunto livelli non più sopportabili. Non a caso sono sempre più numerose le forme di denuncia e di resistenza a

questa profonda alterazione della vita urbana che vede in campo numerosi cittadini, comitati, associazioni ambientaliste e non, la stessa università. Si moltiplicano gli incontri, gli studi, le mobilitazioni contro questo modello urbano insostenibile, contro la città fabbrica del turismoe contro le sue storture infrastrutturali (nuovo aeroporto e tunnel TAV in primis) destinate a peggiorarne la condizione.

Recentemente il dibattito sembra essersi concentrato sull’ingombrante presenza delle piattaforme digitali, quali Airbnb, Homeaway, e altre, che, certamente hanno dato il colpo di grazia ad un fenomeno che parte da lontano e che, a Firenze, ha visto, negli anni passati, il Sistema della moda impadronirsi della città e utilizzarla come brand per la diffusione delle proprie merci, come moltiplicatore di un mercato garantito da una presenza turistica sempre più numerosa, sempre più ingombrante, tale da fagocitare un territorio complesso ma anche molto delicato come quello fiorentino.

È intorno a questo nucleo iniziale che sono state innestate politiche di marketing territoriale che hanno portato all’esplosiva situazione attuale. Come dimenticare la demenziale localizzazione centrale del Polo fieristico alla Fortezza da Bassopretesa da avidi imprenditori e avallata dalla locale cattiva politica, il vero buco nero della città che tutto attrae e tutto congestiona.

Come dimenticare la terribile successione dei Piani Urbanistici e di Settore di questi ultimi venti anni che, ostinatamente, hanno smantellato tutte le forme di controllo pubblico delle trasformazioni territoriali in nome di un pragmatismo molto pericoloso che ha aperto le porte alle scorrerie di rapaci speculatori immobiliari e finanziari e alla saturazione alberghiera della città.

Non tralasciamo neppure il fallimento delle auspicate politiche di riequilibrio ambientale intorno alle aree strategiche del Parco delle Cascine, dell’Area di Castello, del Parco di San Salvi e del consistente Patrimonio pubblico e privato dismesso.

E a ciò aggiungiamo i pellegrinaggi di sindaci e assessori di questa sfortunata città presso le Fiere immobiliari internazionali, da Cannes a Berlino a Monaco o in Cina, per piazzare sul mercato una bella fetta della nostra città. Da amministratori pubblici a promotori immobiliari di una Firenze Real Estate non più da bere ma da divorare: “una perversa involuzione salutata come il più virtuoso dei percorsi”.

E in tutto ciò dove sono gli abitanti della città?

Scomparsi! Missing! Espulsi, allontanati, confinati fuori dalle zone rosse securitarie, ridotti a comparse di uno scenario ad uso e consumo dell’abbuffata turistico immobiliare in atto. Costretti a sopportare da un lato la presenza di circa 20 milioni di turisti l’anno e dall’altro a fare i conti con lo scippo degli spazi pubblici, delle abitazioni, dell’accesso ai servizi e a intere parti della città, trasformate in “cittadelle del lusso” ad uso e consumo di una international luxury class sempre più arrogante. Cittadini costretti a vivere in una “città stressata, che per molti aspetti è andata ben oltre le soglie della sostenibilità”.

A fronte dell’eclissi degli abitanti e del soddisfacimento dei bisogni delle fasce più deboli della popolazione (accoglienza migranti, casa, sanità, istruzione), a Firenze invece si fanno largo portatori di interessi che, appropriandosi dei processi di trasformazione urbana, diventano di fatto i nuovi padroni della città.

Con la nostra inchiesta “A chi fa gola Firenze?” abbiamo cercato di indagare in particolare quel mondo di società multinazionali, holding finanziarie e immobiliari, fondi pensioni, banche e assicurazioni, società di intermediazione, nelle cui mani l’assenza di una qualsivoglia forma di politica pubblica delle trasformazioni urbane a difesa degli interessi collettivi, ha consegnato le chiavi della comunità urbana.

Smembrare la città bene comune, ridurla in tanti pezzi da privatizzare e mettere a disposizione dello speculatore di turno, offrendogli le migliori condizioni per la redditività dell’investimento, dalla definizione delle funzioni da inserire, alle cospicue volumetrie da realizzare, agli standard urbanistici da aggirare e al cosiddetto housing sociale monetizzato ma non realizzato, ha favorito l’invasione multinazionale, tutta tesa a depredare la ricchezza storica e culturale della città e a monopolizzarne l’economia in chiave turistico spettacolare.

Gli esempi non mancano, dall’Ex Ospedale militare di San Gallo, alla Manifattura Tabacchi, alla Ex Scuola di Sanità militare di Costa San Giorgio all’Ex Teatro Comunale, al Palazzo Portinari Salviati, all’Ex Monte dei Pegni di Via Palazzuolo, all’Ex sede della Cassa di Risparmio di Via Bufalini, e così via dicendo, sottratti al contesto urbano e trasformati in nodi di una ragnatela planetaria della speculazione finanziaria e immobiliare.

Si tratta di investimenti che invadono e alterano i delicati equilibri dei territori colpiti. Le logiche sono quelle dello sfruttamento neocoloniale: accaparramento e banalizzazione delle ricchezze storiche collettive, dell’anima sociale dei luoghi, dell’ambiente di vita degli abitanti, in cambio di una illusoria partecipazione al banchetto dello sviluppo e della modernità, che sta mostrando tutti i suoi limiti e in cui ormai non crede più nessuno.

Il meccanismo estrattivo è sempre lo stesso: holding multinazionali dalla complessa struttura, ramificata a cascata, sono in grado di rastrellare e concentrare ingenti flussi finanziari planetari, in molti casi di dubbia provenienza, alla costante ricerca delle occasioni di investimento, in questo caso immobiliare e turistico/alberghiero, considerato, in maniera avventata vista la recente crisi del mercato immobiliare internazionale, un settore a forte valenza anticiclica.

La loro mission è quella di distillare un continuo flusso di profitti da reinvestire in una sorta di catena di Sant’Antonio, per soli ricchi e a scala planetaria. Gli ambienti di vita, i territori, le città d’arte sono al centro di questi processi estrattivi che, come sanguisughe, si appropriano della produzione, della cooperazione sociale e della ricchezza dei beni comuni locali per riproporli poi, in maniera artefatta e svilita, sul mercato del lusso internazionale.

A Firenze non ci facciamo mancare niente, dai magnati cinesi del cemento della LDC (Luxury, Dreams & Culture), agli americani della Colony Capital di Tom Barrak (finanziatore della campagna elettorale di Trump), della Hines e della Lionstone Development degli argentini Lowenstein, al Fondo sovrano del Qatar, al colosso sudafricano LEEU Collection.

Come se non bastasse troviamo gli inglesi della Aermont Capital che a loro volta controllano gli olandesi di The Student Hotel, i tedeschi della Art Invest R.E. a loro volta controllati dalla holding tedesca Zech Group, mentre la troika nostrana del mattone, Cassa Depositi e Prestiti, Invimit e Agenzia del Demanio, società che operano con soldi pubblici, è in prima fila nella spoliazione dei beni patrimoniali comuni.

In Via dell’Oriuolo a Firenze esiste uno straordinario museo dedicato alla storia della città: “Firenze com’era”, nato per documentare le distruzioni conseguenti al trasferimento della capitale in città. Una nuova sezione si dovrebbe aggiungere: “Firenze com’è” per documentare e rendere di pubblico dominio gli scempi attuali.

Inutile ribadire che tutto ciò è reso possibile dalla irrilevanza delle amministrazioni centrali e locali che, nella maggior parte dei casi, hanno tradito la loro missione di difesa e cura dei beni comuni.

In questo senso è da denunciare la politica contraddittoria dell’attuale Giunta comunale che se da un lato afferma di sostenere il ritorno della residenza nel Centro storico, dall’altro è smentita dal suo stesso Piano urbanistico che inserisce nella destinazione d’uso residenziale non solo le abitazioni permanenti e temporanee, ma anche “case appartamenti vacanza, bed and breakfast, affittacamere, residenze storiche”. Insomma attività turistico ricettive truccate da residenze che consentono la trasformazione di interi isolati in suite di lusso.

Che non vengano poi a raccontarci la favola dei posti di lavoro che verrebbero così creati perché sappiamo che investimenti del genere sono ad alta intensità di capitale con basso ritorno di occupati, per lo più impiegati in forme precarie e stagionali, come accade nei grandi resort internazionali, dove h/24 le comunità locali sono al servizio di questo capitalismo predatore che, come dice David Harvey nel suo ultimo libro, Geografia del dominio, ha incorporato il potere di “modellare i luoghi, di modificare profondamente i paesaggi, di trasformare le relazioni spazio-temporali”.

Ci tocca gettare la spugna? Arrenderci?

Lo stretto intreccio tra affari e politica in questi anni ha dato il peggio di sé e ne stiamo scontando le conseguenze. Si tratta in prima approssimazione di favorire il contenimento del fenomeno, di stabilire delle regole che impediscano il far westattuale degli affitti turistici e delle piattaforme digitali, delle destinazioni d’uso truccate o fuori controllo, che impediscano le varie forme di economia in nero colpendo assunzioni irregolari e profitti occultati, che limitino, sulla base di piani di settore condivisi e partecipati, lo spostamento delle superfici alberghiere e commerciali, insomma che si diffonda una sorta di sindacalismo territoriale per difendere e riaffermare i diritti calpestati.

Ma non basta!

All’espropriazione in atto si risponde attivando processi di riappropriazione che riguardano la dimensione culturale, territoriale ed economica del fenomeno.

Se da un lato è necessario contrastare con l’adeguata fermezza le azioni distruttive e di aggravamento del già alterato sistema della città, dall’altro occorre estendere e moltiplicare tutte quelle occasioni di radicamento culturale e territoriale che pongono al centro nuove relazioni ecosistemiche con il proprio ambiente di vita, che recuperino una nuova idea di città bene comune in cui siano messi al centro i bisogni degli abitanti, in cui si affermino nuove forme di mutualismo urbano, nuovi spazi aperti all’uso collettivo, insomma tutte quelle forme di contropotere attivo, le uniche in grado di bonificare lo stato presente delle cose e di consegnarci una città più giusta e più accogliente.

*Antonio Fiorentino

Antonio Fiorentino Architetto, vive e lavora tra Pistoia e Firenze dove rischia la pelle girando in bici tra bus, auto e cantieri. E' un esponente del Gruppo Urbanistica di perUnaltracittà di Firenze, partecipa alle attività di Comitati di Cittadini e Associazioni ambientaliste.