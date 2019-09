Il Parco di Villa Borghese, il più centrale, il più frequentato e quindi il

più stressato fra quelli romani, sarà invaso dal 20 al 22 settembre da una

mostra, ovviamente “epocale”, di oltre 80 Ferrari vintage che all’interno



della Villa potranno essere ammirate sabato dalle 18 e domenica dalle 18

alle 20,30′. Intanto, come mostra la foto, sono parcheggiate

davanti alla zona dei Risciò e dei giochi per bambini, nei pressi della Casa

del Cinema, quindi nel cuore della Villa medesima. Le Associazioni che

denunciano questo incredibile uso di una Villa storica – chiaramente in

contrasto con la Carta internazionale dei Parchi di Firenze la quale riserva

i parchi pubblici alla “serenità dei cittadini” – chiedono di conoscere chi

abbia autorizzato una simile invasione motorizzata. Ovviamente noi non

giudichiamo assolutamente la bellezza estetica delle Ferrari d’epoca.

Contestiamo l’utilizzo di Villa Borghese qualche parcheggio ed esposizione

di lusso. La scenografia modernista dell’Eur o dello stesso Foro Italiano si

prestavano certamente di più e meglio ad una simile parata motoristica che

stride invece col verde antico della Villa già ampiamente offeso dal fatto

di essere, nella parte verso il Flaminio, un parcheggio permanente e

inquinante di pullman. Chi ha concesso il permesso? Per ora non si sa e,

dopo tante polemiche, vorremmo proprio saperlo. Come vorremmo sapere se

questa è l’idea che si ha del verde antico e prezioso delle Ville e

dell’intera città storica.

Amici di Villa Borghese, Alix Von Buren e Martina Battistich

Comitato per la Bellezza, Vittorio Emiliani e Paolo Berdini

Roma Nuovo Secolo Alberto, Benzoni e Carlo Troilo