La Provincia Autonoma di Trento, da poco a direzione leghista, ha deciso di dare un orgoglioso segnale di autonomia da Roma riaprendo la caccia al lupo (ce ne sarà un branco), ai pochi esemplari di orsi provenienti da est e, pensate un po’

alla marmotta. Sono forse tante e invadenti le marmotte nel Trentino? No. Sono commestibili o servono a qualcosa? No. E allora: dimostrano che, concedendo di prenderle a schioppettate, la Provincia di Trento è davvero autonoma ohibò.

Se andasse in porto la richiesta della Lega per Veneto e Lombardia e quella dell’Emilia-Romagna accodatasi in modo penosamente subalterno, con deleghe in esclusiva di materie fondamentali, avremmo uno Stato vestito da Arlechìn Batocio, tutto pezze a colore e non uno Stato regionale che evolve verso uno Stato federale, voluto, pensato, strutturato, con un centro “forte” alla tedesca. Dove nessuno si sogna di contestare Berlino e le materie rimaste al Bund (tutte quelle di portata davvero nazionale e internazionale).

Avremmo infatti 4 Regioni a statuto speciale e 2 Province Autonome, altre 2 Regioni con deleghe e poteri rinforzati e autonomi e una terza sulla stessa linea d’onda e le altre, compreso il Lazio dove – bizzarramente , diciamolo – Roma, cioè la capitale, dipende dalla Regione Lazio. Le quali aspirano (tutte per ora, tranne il Molise) ad avere poteri speciali rispetto al centro, a Roma. A quel punto Capitale “ornamentale”, decorativa e poco più.

L’opposizione dei 5 Stelle è benvenuta perché quella del Pd risulta alquanto dimessa dal momento che questo fracasso leghista è stato reso possibile dalla incredibile “riforma” del Titolo V della Costituzione voluto in fretta e furia da alcuni giuristi del Partito Democratico (c’era ancora Franco Bassanini, mi pare) che così sperava ingenuamente di captare simpatie e voti leghisti. Invano. Ma la natura “orizzontale” dello Stato regionale è rimasta. Foriera di caos.

Fra le materie che Lombardia, Veneto e, in parte, Emilia-Romagna pretendono ci sono i beni culturali, l’ambiente, il paesaggio. Il volto e la ricchezza del Belpaese sfregiato proprio da loro.

Infatti sono le tre regioni dove il consumo di suolo è stato sin qui pazzesco, il doppio delle medie europee, dove le cave per il cemento non si contano, dove la superficie coperta da cemento+asfalto raggiunge, a parte il Napoletano, la Terra dei fuochi (non a caso), le percentuali più disastrose: a Milano il 54%, a Brescia, Monza e Bergamo poco meno. Così ad ogni pioggia battente il Seveso straripa. Come il Bacchiglione o il Brenta nel Veneto. Una bella gestione del territorio, non c’è che dire. Bisogna dire che Emilia-Romagna allora “rossa” e Veneto “bianco” furono fra le prime ad approvare i piani paesaggistici richiesti dalla legge Galasso nel 1985. La Lombardia no. Tante altre regioni nemmeno. La Sicilia, la più “abusata”, non si pose nemmeno il problema.

E’ cambiato qualcosa col Codice per il Paesaggio (Urbani e poi Rutelli) e la sua co-pianificazione Regioni-Ministero? Macché. Tre sole Regioni hanno approvato i piani paesaggistici (Puglia, Toscana e Piemonte, in parte la Sardegna, in anticipo, ai tempi di Soru). Le altre sono in ritardo o addirittura immobili. Si sono meritate in questo modo l’autonomia in materia urbanistica (leggi contrattate coi privati), paesaggistica, ambientale? Hanno dormito peggio delle marmotte. Forse per questo vogliono riaprirne la caccia. Gloriosamente.

Vittorio Emiliani