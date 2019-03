Firenze – Mercoledì 20 Marzo 2019, ore 15-20

• ore 15.00 – INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEI LAVORI

Alberto Ziparo, coordinatore del Gruppo di lavoro: Né pianifi cazione, né innovazione: problemi e prospettive del modello di mobilità nell’Area fiorentina

• ore 16.00 – PRESENTAZIONE DI RECENTI ELABORAZIONI DI RICERCA E TESI

Letizia Recchia: Lo scenario di riferimento per la pianifi cazione di una mobilità sostenibile;

Alessandro Pecchioli: Problemi vecchi e nuovi del sistema tranviario;

Giulia Bartoli, Tiffany Geti: Prospettive innovative con l’uso “strutturale” della e-mobility;

Roberto Budini Gattai: Il progetto AV di superficie, la rete di mobilità e il Parco della Piana;

Davide Esposito: L’accessibilità del Parco e gli impatti delle macrostrutture previste

(ore 17.40) Interventi e domande

• ore 18.00 – TAVOLA ROTONDA

Paolo Baldeschi, Rete dei Comitati per la Difesa del Territorio

Maurizio Da Re, Comitato Pendolari Valdarno

Manlio Marchetta, Università di Firenze

Alessandro Nannini, COBAS ATAF

Giorgio Pizziolo, AlterPiana

Leonardo Rombai, Italia Nostra

coordina: Tiziano Cardosi, Comitato No Tunnel TAV Firenze

• ore 19.30 – Dibattito

• ore 20.00 – Conclusione dei lavori

Seminario promosso da:

Università di Firenze – DiDA Dipartimento di Architettura

LaPEI Laboratorio di Progettazione ecologica degli insediamenti

Gruppo di ricerca “Verso uno scenario integrato per la mobilità sostenibile nell’area metropolitana fiorentina”

Italia Nostra

Rete dei Comitati per la difesa del territorio

Comitato No Tunnel TAV Firenze

DOVE:

Firenze – Parterre (Piazza della Libertà), Sala dei Marmi

(per chi viene in treno: bus n.1 da Via Valfonda a Piazza della Libertà, 10 min; a piedi, 20 min.)