In poche ore centotrenta intellettuali, fra storici dell’arte, archeologi, urbanisti, scrittori, saggisti hanno sottoscritto con appassionata convinzione l’appello lanciato dal Comitato per la Bellezza

e dalla Associazione Bianchi Bandinelli contro l’intesa fra il governo e le prime tre regioni (le più ricche del Paese), Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, per trasferire ad esse, in base al disastroso Titolo V della Costituzione, nuove e maggiori competenze oggi dello Stato.

Un atto che dà il via alla dissoluzione e alla fine dello Stato unitario di cui abbiamo celebrato soltanto pochi anni fa i 150 anni, discriminando le Regioni più pover e. Una secessione, di fatto e di diritto, che assegna o incrementa competenze – per esempio sulla tutela dei beni culturali – per le quali ripetute sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione hanno sancito la priorità indiscussa dello Stato sulle Regioni. Una secessione che “premia” in materia ambientale e paesaggistica Regioni che hanno disatteso l’attuazione sia della legge Galasso votata praticamente alla unanimità nel 1985 dalle Camere, sia il più recente Codice per il Paesaggio. Regioni, le tre “premiate”, le quali presentano il più alto consumo di suolo agricolo d’Italia e la più alta quota di “impermeabilizzazione” (cemento+asfalto) del terreno con continue inesorabili frane e alluvioni. Regioni dove si smembrano i Parchi Nazionali (Stelvio) o dove se ne impedisce a forza, da anni, la costituzione (Delta del Po).

I 130 firmatari, fra i quali esponenti di associazioni come Comitato per la Bellezza, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Italia Nostra, WWF, Gruppo dei 30 per i Parchi, ecc., chiedono con forza alla stampa, alla radio, alle televisioni di raccontare ai cittadini italiani quanto sta avvenendo, una ratifica che avvia la demolizione e la morte dello Stato Unitario proprio nel momento in cui esso deve affrontare le sfide di una nuova Europa, di un dissesto ideo-geologico e sismico nazionale e quelle sempre ardue di una tutela del patrimonio storico-artistico-paesaggistico che non può essere parcellizzata, frantumata, ulteriormente indebolita.

Agenzie di stampa, giornali, settimanali, telegiornali. radiogiornali, giornali on line ascoltate questo appello contro la morte dello Stato italiano e per un rilancio invece di un intervento pubblico generalizzato (Stato, Regioni, Comuni, ecc.) che lo salvi dalla china rovinosa nella quale cinismo, dilettantismo e ignoranza politica e culturale stanno precipitando l’Italia.

Vittorio Emiliani, presidente Comitato per la Bellezza

Rita Paris, presidente Ass. Ranuccio Bianchi Bandinelli

Adriano La Regina, presidente Inasa, archeologo, Accademico dei Lincei

Desideria Pasolini dall’Onda, fondatrice di Italia Nostra

Maria Rita Signorini, presidente nazionale di Italia Nostra

Fulco Pratesi, fondatore e presidente onorario WWF Italia

Mario Torelli, archeologo, Accademico dei Lincei

Licia Vlad Borrelli, archeologa, medaglia d’oro della cultura

Andrea Emiliani, storico dell’arte, Accademico dei Lincei

Fausto Zevi, archeologo, Accademico dei Lincei

Anna Gallina Zevi, archeologa, già Sopr. Ostia Antica

Pietro Giovanni Guzzo, archeologo, Accademico dei Lincei

Jadranka Bentini, già Soprintendente, presidente Italia Nostra Bologna

Piero Bevilacqua, storico delle campagne e del paesaggio, La Sapienza

Edoardo Zanchini, vice-presidente nazionale Legambiente

Luigi Manconi, presidente A Buon diritto, Comitato per la Bellezza

Pier Luigi Cervellati, architetto urbanista

Tomaso Montanari, presidente Libertà e Giustizia, storico dell’arte

Pancho Pardi, paesaggista, già Università di Firenze

Cristiana Mancinelli Scotti, Salviamo il Paesaggio, Roma

Bernardo Rossi Doria, architetto, già segretario gen. Italia Nostra

Maria Pia Guermandi, archeologa, Emergenza Cultura, Eddyburg

Vezio De Lucia, urbanista, Bianchi Bandinelli

Paolo Berdini, urbanista, Comitato per la Bellezza

Andrea Costa, presidente Comitato per Roma 150

Irene Berlingò, archeologa, già funzionaria Mibac

Antonio Pinelli, emerito di Storia dell’Arte Contemporanea, Firenze

Sauro Turroni, architetto, consigliere Federazione Naz. Verdi

Roberto Speranza, coordinatore nazionale Mdp-Art.1

Luigi Piccioni, storico dei Parchi, Università di Calabria

Giorgio Boscagli, biologo, già direttore Parchi Naz, coord. Gruppo dei 30

Francesco Mezzatesta, fondatore Lipu, naturalista, Gruppo dei 30

Lucinia Speciale, storica dell’arte, Bianchi Bandinelli

Nino Criscenti, giornalista e autore televisivo

Corrado Morgia, saggista e scrittore

Fulvio Cervini, storico dell’arte, presidente CUNSTA

Paolo Liverani, ordinario archeologia, Università di Firenze

Carlo Troilo, giornalista, Roma Nuovo Secolo

Enzo Marzo, direttore di Critica Liberale

Eleonora Ferrazza, Reparto Antichità, Musei Vaticani

Mirella Belvisi, vice-pres. Italia Nostra Roma

Giampiero Arrigo, Circolo Tor Margana, Nuova Sinistra

Paola Paesano, direttore Biblioteca Vallicelliana Roma

Valerio Magrelli, poeta, docente Università di Cassino

Massimo Teodori , storico, già parlamentare

Fausto Martino, già sopr. Cagliari, Oristano, Sardegna meridionale

Riccardo Mastrolillo, Area Libera

Giovanni Merola, Ass. Bianchi Bandinelli

Carlo Cellamare, docenti di Urbanistica, La Sapienza

Francesco Gandolfo, storico, già docente Roma 2

Associazione Libero Pensiero

Federica Graziani, operatrice culturale

Gabriele Gattiglia, coordinatore ArchAIDE Project Pisa

Massimiliana Pozzi, Soc. coop. archeologica

Ilaria Lisigiani, operatrice culturale

Nicoletta Cassieri, già Sopr. Unica Frosinone, Latina, Rieti

Daniela Candilio, già funzionaria Sopr. Archeologica Roma

Anna Pergola, archeologa

Francesca Hilgram, operatrice culturale, Londra

Clementina Sforzini, archeologa

Maria Teresa Iannelli, già funzionaria Sopr. Reggio Calabria, Vibo Valentia

Arturo Scotto, MdP Art.1

Elisabetta Mangani, archeologa, già funzionaria Mibac

Chiara Ceriotti, restauratrice Consorzio Archè Roma

Sandra Gatti, archeologa, già funzionaria Mibac

Pietro Folena, a nome del Laboratorio Politico per la Sinistra

Benedetta Brison, storica dell’arte, funzionaria Mibac

Maria Cappelletti, operatrice culturale

Elisabetta Ruffia, già ispettore centrale Mibac

Giuliana Cavalieri Manasse, già funzionaria Mibac

Maria Silvestrini, archeologa

Stefania Furelli, storica dell’arte, Sopr. Unica Umbria

Gaia Pallottino, Coord. Residenti Roma Storica

Fabrizio Vistoli, archeologo

Mirella Marini Calvani, già soprintendente archelogico

Lina Persichelli, restauratrice

Floriana Cantarelli, docente

Carmelina Ariosto, Parco Archeologico dell’Appia antica

Maria Rosaria Jacono, cons, naz. Italia Nostra

Paola D’Amore, già al Museo d’Arti Orientali “G.Tucci” Roma

Maria Fenelli, associato Topografia Antica, Sapienza

Annalisa Zarattini, già Sopr. archeologica Calabria

Paola Ciancio Rossetto, archeologa, scrittrice

Maria Luisa Nava, archeologa

Anna Paola Zaccaria, archeologa

Angela Pontrandolfo, emerito Archeologia Classica Salerno

Paola Elisabetta Simoni, antropologa culturale, ex Mibac

Alberto Jacovacci, pres. Iaco Group

Paola Torniai, storica dell’arte moderna

Anna Maria Rotella, archeologa

Antonio Salerno, archeologo, Polo Museale Campano

Elisabetta Silvestrini, docente di Museologia

Marcello Paolozza, ambientalista

Mauro Geraci, associato Antropologia, Università di Messina

Mario Rigoni, funzionario Mibac

Luciana Borrello

Almalinda Giacummo, archeologa

Coordinamento Ass.Lazio per la Mobilità Alternativa (CALMA)

Associazione Rossoverde

Amici Parco delle Valli

Massimo Piras, coordinatore naz. movimento Rifiuti Zero

Maria Micozzi, artista

Raul Strani

Rosalba Antonini, già docente Università Urbino

Rosanna Vitiello, segretariato Mibac Liguria

Massimiliano Candela

ZWL- Zero Waste Lazio

Marianne Vibeck

Massimo De Vico Fallani, specialista Giardini

Giovanna Bandini, restauratore Museo Naz. Romano

Paolo Pocetti, docente di Linguistica

Antonella Bonini, archeologa Mibac

Loretta Paderni, funzionaria Mibac

Flavia Trucco, funzionaria Mibac

Luca Cherstich, archeologo, libero professionista

Anna De Santis, scrittrice

Alina Grattarola, archeologa

Valentina Castiglione Morelli, operatrice, e culturale

Giuliana De Rose,

Mariolina Cataldi

Carla Maria Amici, associato di Topografia Antica Università di Salerno

Mirella Miccolis, studentessa di archeologia

Debora Lagatta, archeologa libero professionista

Cristina Papa, già docente di Antropologia Culturale

Daniela Rovina, saggista

Milva D’Amadio

Simonetta Massimi