Sono rimasto sorpreso dal Comunicato Stampa della Sezione di Italia Nostra di L’Aquila che, pur condividendo la “discutibile gestione della Fondazione MAXXI a Roma”, si meraviglia delle

perplessità su una sua possibile esportazione a L’Aquila che ho argomentato nell’articolo “E’ proprio necessario lo “sbarco” del MAXXI a L’Aquila? Una soluzione alternativa”, pubblicato il 27 novembre 2018 su Emergenza Cultura.

La mia posizione critica nei confronti della decisione di affidare a un ente ancora in via di faticoso decollo un ruolo risolutivo nell’impegnativo rilancio delle potenzialità creative aquilane, viene ritenuta “aprioristica e quasi campanilistica a favore di Roma”, come si trattasse di fermare il trasferimento a L’Aquila dei due Musei romani gestiti dalla Fondazione MAXXI, non l’apertura di una mera sede distaccata. Italia Nostra la considera una fortuna insperata da difendere a spada tratta quale unica soluzione per impedire che il restaurato Palazzo Ardinghelli “ricada nell’abbandono e nel degrado” e per portare “nuova linfa per la rinascita culturale della città”.

Sotteso a questo peana sembra esserci la sfiducia nelle istituzioni pubbliche (Polo Museale d’Abruzzo, Munda…) e in chi vive e fa cultura a L’Aquila, ritenuti non in grado di gestire Palazzo Ardinghelli, di curare le collezioni permanenti di arte contemporanea, di organizzare mostre ed eventi, né di “accelerare il processo di riaggregazione in corso”; neppure ove disponessero delle risorse statali ora destinate alla sede decentrata del MAXXI, due milioni annui che affluiscono però al bilancio della sede centrale gestito a Roma dall’unico CdA della Fondazione. Nonostante la loro consolidata attenzione all’arte contemporanea, le strutture locali dovrebbero così rinunciare all’esercizio diretto delle proprie capacità professionali, in attesa che l’apparato organizzativo e gestionale della Fondazione romana decida graziosamente se e in che modo coinvolgerle.

Desidero rassicurare Italia Nostra che non intendo “ricondurre tutto a mera convenienza economica” ma, all’opposto, salvaguardare la dignità della città denunciando una scelta politica verticistica priva di preventive analisi costi-benefici sociali e culturali e condivisione della cittadinanza aquilana, da informare adeguatamente anche delle ragionevoli soluzioni alternative che, per chiarezza, ritengo utile di seguito riproporre:

il Ministro dei beni e delle attività culturali dovrebbe:

-1) revocare la concessione di Palazzo Ardinghelli alla Fondazione Maxxi che potrebbe così dedicarsi a tempo pieno alla cura della sua sede romana;

-2) affidare Palazzo Ardinghelli al Polo Museale d’Abruzzo quale spazio di ricerca, formazione, promozione e diffusione della creatività artistica e sede espositiva delle collezioni d’arte contemporanea del Museo Nazionale d’Abruzzo e del Museo Sperimentale d’Arte Contemporanea, fino alla ricostruzione delle loro sedi originarie;

-3) sottoscrivere, d’intesa con il Polo Museale d’Abruzzo, una convenzione con le più significative istituzioni/associazioni culturali aquilane, possibilmente consorziate, per la definizione di programmi di attività da realizzare a Palazzo Ardinghelli con il coinvolgimento dei residenti per accompagnare la progressiva ricostruzione edilizia della città con iniziative funzionali al rilancio della sua crescita civile e culturale;

-4) assegnare al Polo Museale d’Abruzzo i 2 milioni di euro annui, già stanziati sul capitolo 5514 del Bilancio del MiBAC per la sede decentrata del MAXXI dal 2018 al 2024, per la gestione di Palazzo Ardinghelli e il sostegno di iniziative promosse sulla base di programmi di attività approvati dal Polo Museale e attuati sotto la vigilanza della Soprintendenza Unica per la città dell’Aquila e i comuni del cratere.

*già professore ordinario di Politica economica, Università di Camerino: autore di Il MAXXI ai raggi X. Indagine sulla gestione privata di un museo pubblico, Johan & Levi Editore, Milano

P.S.Quanto alle parole “una città spopolata dal terremoto (da 70mila a 10mila abitanti)” si tratta di un evidente refuso di cui mi scuso, la frase va letta come di seguito: “un centro storico spopolato (circa 10mila abitanti prima del terremoto su 70 mila residenti)”.